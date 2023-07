Vilde rygter om Mikkel Hansen: Derfor gør de det

Torsdag tog Mikkel Hansen hul på et nyt kapitel i sin karriere.

Efter et halvt års sygeorlov vendte superstjernen tilbage, da Aalborg Håndbold tog hul på forberedelserne frem mod sæsonstart.

Nogle dage senere kunne den tunesiske håndboldjournalist Ramzi Ben Taher så melde om interesse fra Saudi-Arabien. Ifølge ham er kræfter med interesse i håndbolden i landet parat til at lægge seks millioner dollars for Hansens underskrift og talenter på banen.

Det svarer til 40,5 millioner kroner ..!

Et uhørt højt beløb i håndbold. Omvendt virker det ikke usandsynligt, når man tænker på, hvad der bliver spyttet i europæiske fodboldspillere for tiden.

Mikkel Hansen er atter en del af Aalborg Håndbold efter sin sygemelding - her sammen med holdkammerater til træning tirsdag. Foto: René Schütze

Det er dog ikke mere konkret, end at den administrerende direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen, endnu har til gode at få et konkret bud. Til Ekstra Bladet understreger han, at der ikke er indløbet noget saudiarabisk med dollars bagefter.

Karabatic også på blokken

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kommer tilbuddet ikke fra en specifik klub - men et konsortium bag flere klubber i ligaen, som man også kender fra den nationale fodboldliga.

Derudover er det sådan set også op til Mikkel Hansen selv, hvornår han ønsker at tiltræde.

Det kan være til vinter. Det kan være til næste sommer.

Hans mangeårige kollega og rival Nikola Karabatic menes at have fået samme tilbud. Begge spillere har det tilfælles, at de nærmer sig pensionen.

Hansen og Karabatic har i mange år været blandt de allerbedste spillere i verden. Måske slutter de karrieren sammen i Saudi-Arabien? Foto: Lars Poulsen

Den saudiarabiske klub Al Safa hentede i sidste uge den portugisiske landsholdsspiller André Gomes i tyske Melsungen, og han menes at få 900.000 euro i årsløn - svarende til 6,7 millioner kroner. En betragtelig lønforhøjelse i forhold til opholdet i Bundesligaen.

Men som vi ved med sport i Saudi-Arabien er penge ikke noget, man går så meget op i.

- Sporten er meget populær i Saudi-Arabien, og det er korrekt, at beløbet (for Mikkel Hansen, red.) er højt, men hvem ville for få måneder siden have troet, de ville hente en portugiser for 900.000 euro, siger den tunesiske håndboldjournalist Ramzi Ben Taher til Ekstra Bladet.

De har midlerne

Ifølge ham er interessen i Hansen et forsøg på at gøre opmærksom på ligaen og derigennem gøre det mere interessant for klubber, fans og spillere i Europa. Også selvom det ikke ender med noget konkret.

- De forsøger at gøre landet til centrum for al opmærksomhed og derigennem tilegne sig sportsbegivenheder. De har de finansielle og logistiske midler til det, siger Ramzi Ben Taher.

André Gomes i aktion mod Sverige ved VM i januar. Foto: Adam Ihse/AP/Ritzau Scanpix

Mikkel Hansen vendte sidste sommer retur til dansk håndbold og Aalborg, efter han i ti sæsoner havde spillet for Paris Saint-Germain i Frankrig.

Den første sæson gik slet ikke, som Hansen og Aalborg havde håbet på. Spillemæssigt haltede storholdet i perioder af efteråret, hvor man heller ikke fik de resultater i Champions League-gruppespillet, man havde forventninger om.

Efter VM-triumfen i januar, hvor Hansen igen havde spillet en markant rolle i det danske angreb, sygemeldte han sig med stress.

I hans fravær nåede Aalborg DM-finalen og playoff-runden i Champions League. Begge steder var rivalerne fra GOG for stor en mundfuld.