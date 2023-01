Vilde scener: Danmark snubler ved VM

Wow!

Efter tre omgange walkover for Danmark ved VM, kom der andre boller på suppen torsdag aften i Malmø, hvor et overtændt kroatisk hold viste sig som lige præcis den enorme mundfuld, Danmark på forhånd havde ventet.

Det endte uafgjort 32-32, og det skal Danmark være godt tilfreds med, for dermed holder vi forspringet til Kroatien i gruppen - og kan stadig selv afgøre, om vi skal i kvartfinalen.

Det var en vild kamp. Der var så mange øretæver, håndmadder, knyttere og skideballer i luften, at det var svært at følge med. Udvisningerne hang konstant i luften.

Men kroaterne bad godt nok om det. Fra kampens start sad de enten i halsen eller haserne på danskerne. Først illustreret ved en hård opdækning af Mikkel Hansen og siden ved talrige bidske tacklinger, der til tider lignede noget, der kyste danskerne.

Det gjorde de dog ikke i længden.

Den aggressive start betød, at Danmark var på hælene fra start og halsede efter på måltavlen fra første minut. De første ti minutters tid lå Danmark hele tiden efter med et – og fik udlignet. Bagud med et – og fik udlignet.

Men så tog pokker ved kroaterne. Og da Simon Pytlick, der offensivt var et af Danmarks bedste kort i hele kampen, fik to minutter og samtidig gav kroatisk straffekast for at nå tilbage og vippe bolden ud af eget felt (dommerne mente han overtrådte i eget felt), udnyttede Kroatien situationen til at komme på 12-8.

Men så tog Nikolaj Jacobsen affære. Timeout, og sekunder senere reducerede Simon Pytlick. Mikkel Hansen på straffe og Gidsel i en kontra betød yderligere reduceringer, og da Pytlick reducerede til 12-13, måtte kroaterne holde et minuts timeout.

De holdt stand til pausen, hvor Mikkel Hansen reducerede i sidste sekund på endnu et straffe, da Domagoj Duvnjak havde fået sin anden udvisning. Denne gang for at tæve Emil Jakobsen i gulvet. Vi skal i øvrigt hilse og sige, at det ikke var en beslutning, superstjernen var videre glad for. Han skummede og råbte nogle kroatiske eder mod dommerbordet.

Han havde ikke været på banen længe i 2. halvleg, før han røg ud igen. Der havde Kroatien godt nok vundet undertalssituationen 2-1, men Danmark åd sig tilbage, og da Mathias Gidsel scorede til 18-18, mens Duvnjak fik sin anden udvisning, kogte Malmö Arena.

Der var tale om en råt spillet kamp, hvor også det danske forsvar – primært med Magnus Saugstrup og Henrik Møllgaard – knoklede for alle pengene. På et tidspunkt kiggede Saugstrup ud mod bænken og lignede en slagen mand, der lige skulle puste ud. Men Næven fra Nøvling er ikke sådan at slå ud, og han kløede bare på i det evige skænderi med de kroatiske spillere.

I den danske offensiv hamrede Simon Pytlick på, som havde han aldrig lavet andet. Og det har han vel egentlig heller ikke. Som Gidsel spænede han ind i den ene vilde tackling efter den anden kampen igennem. De to noterede sig igen for et tocifret antal scoringer, og det var efter endnu et raid af Pytlick, at Mikkel Hansen på straffe kunne bringe Danmark på 22-21 11 minutter inde i 2. halvleg.

Mikkel Hansen er ikke den målmaskine, han var en gang. Men den spillende legende er et uhyre vigtigt omdrejningspunkt i offensiven, og så satte han fem mål ind på straffekast, hvor der var maksimalt pres på ham. Imponerende.

De sidste ti minutter var lige så hæsblæsende, som de var spændende. Da Mikkel Hansen scorede til 32-31 med halvandet minut igen, eksploderede hallen på ny. Kroaterne udlignede med et halvt minut igen. Og dermed fik Danmark en sidste chance for at sikre sejren. En ny timeout gav danskerne muligheden for at sætte et sidste angreb op med 12 sekunder igen, men Emil Jakobsen smed bolden væk i det sidste angreb, og så endte det uden vinder.