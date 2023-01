Vilde tal: Den danske invasion fortsætter

Det er efterhånden nogle hundrede år siden, der senest har været en egentlig dansk invasion af Sverige.

De seneste 30 års tid har svenskerne opgivende måttet se danskerne valfarte over sundet, når de har afviklet sportsbegivenheder såsom EM i fodbold i 1992, VM i håndbold i 2011 og EM i samme sportsgren for tre år siden.

Hver gang er danskerne kommet tromlende med deres fest og sang, og den er godt nok gal igen i disse dage i Malmø.

De tre gruppekampe ved VM i håndbold mod henholdsvis Belgien, Bahrain og Tunesien er alle blevet overværet af rundt regnet 11.500 danskere af de godt 12.000 tilskuere i Malmö Arena, og festen har været så overvældende i den imponerende arena, at suler, lommer og andre hårdtprøvede fuglearter har taget flugten.

Og festen fortsætter.

Foto: Lars Poulsen

Dansk Håndbold Forbund fortæller til Ekstra Bladet, at de tre mellemrundekampe de kommende dage bliver en mindst lige så stor fest.

Til Kroatien-opgøret er der i skrivende stund solgt 10.000 billetter. Lørdagens opgør mod USA er udsolgt, og til Egypten-kampen mandag er der også afsat 10.000 billetter.

Og så kan man småsurt sidde og bjæffe, at det garanteret er til svenskere, kroater og herboende amerikanere. Aber nein. 90 procent af samtlige solgte billetter til Malmö Arena er afsat til dansk side.

Så har du en forhåbning om at komme over at se noget god håndbold, inden cirkusset rejser til Stockholm i næste uge, så skal du godt nok se at komme i gang.