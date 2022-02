Vilde tal: TV 2 jubler

Der var masser at drama og dansk succes ved den netop overståede EM-slutrunde i herrehåndbold.

Også selvom de danske forhåndsfavoritter måtte tage til takke med bronzemedaljerne.

De danske tv-seere var også vilde med herrernes metaljagt i Ungarn, hvilket får rettighedshaverne fra TV 2 til at juble.

EM i herrehåndbold på TV 2's kanaler blev nemlig den mest sete EM-slutrunde siden 2014.

- Når det danske hold klarer sig godt, så er det som regel garant for gode seertal. Ved EM-slutrunden i Ungarn storspillede Danmark og var med i kampen om medaljer. Det kan vi tydeligt mærke på vores seertal, siger Frederik Lauesen, der er sportschef på TV 2.

Vil ikke hvile på laurbærrene

TV 2 oplyser, at hver dansker på tre år og derover så EM-håndbold i seks og en halv time i EM-perioden.

I 2020 var det tilsvarende tidsforbrug på 5 timer 50 minutter, mens tallet i årene 2018 og 2016 var cirka 6 timer 20 minutter pr. dansker.

I perioden 13.-30. januar 2022 udgjorde seningen af EM-håndbold 17,2 procent af danskernes samlede sening af tv-programmer på alle kanaler.

Det er også væsentligt højere end ved de foregående EM-slutrunder i januar 2020, 2018 og 2016.

Her udgjorde EM-håndboldseningen henholdsvis 12,6 procent, 15,0 procent og 13,5 procent af danskernes samlede sening af tv-programmer i EM-perioderne.

- Det er vi rigtig glade for og stolte over. Ud over Danmarks flotte turnering, så skyldes det også vores gode hold i Ungarn og herhjemme, der dækkede begivenhederne, siger Frederik Lauesen og fortsætter.

- Sagt i al beskedenhed, så er der ingen over eller ved siden af TV 2, når det kommer til håndbolddækning i Danmark. Det gælder alt fra kommentatorer, eksperter, reportere og holdet bag kameraerne. Det, tror jeg også, danskerne sætter pris på.

Den danske semifinale-nedtur mod Spanien blev turneringens bedst sete kamp på TV 2. Foto: Jens Dresling

De gode seertal får dog ikke sportschefen til at hvile på laurbærrene.

- Vi er blevet belønnet med gode seertal i januar måned i de seneste mange år, men vi skal fortsætte med at udvikle os. Det synes jeg også, håndbolddækningen gør. Jeg kan godt lide, at vi ikke kun har fokus på Danmark, men kommer seriøst rund om de andre hold i turneringen også, siger Frederik Lauesen og kommenterer selv ud på en kommende udfordring.

- Nu skal vi have fundet et nyt kommentatorhold, når Thomas Kristensen og Bent Nyegaard ikke skal kommentere længere, og det er store sko at udfylde, men vi har mange dygtige folk, så det skal nok gå, forsikrer Frederik Lauesen.

2022-slutrundens mest sete kamp blev Danmarks EM-semifinale mod Spanien med knap 1,4 millioner seere i snit til de to halvlege. Da flest så med, var seertallet 1.543.000.

Gruppefinalen mod Frankrig havde 1.316.000 seere i gennemsnit til de to halvlege. Også her var der flere end halvanden million seere, da flest så med.