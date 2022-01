Vildere end forventet

DET BLEV meget vildere mod Kroatien, end nogen havde forestillet sig på forhånd.

Men der er intet, som er normalt ved denne slutrunde. Og dog. Danmark vinder. Det selv om spillet ikke fungerede på en aften, hvor flere spillere havde svært ved at ramme det normale niveau. Men Nikolaj Jacobsen fandt løsningen på problemerne ved at spille syv mod seks.

DANMARK fik en glimrende åbning på kampen. Efter at have vænnet sig til det aggressive kroatiske forsvar blev bolden spillet hurtigt rundt, og da Niklas Landin tog godt fra i målet, blev det opbygget en solid føring ved 8-4. Men så mistede holdet momentum. Mikkel Hansen og Rasmus Lauge afsluttede for dårligt, og i forsvaret fik de kroatiske skytter lov til at komme inden for tremeteren med deres afslutninger.

DET VAR en svag periode, hvor kroaterne naturligvis lugtede muligheder og båret frem af de tusindvis af højlydte kroatiske fans i den smukke hal, gik det hen og blev en jævnbyrdig affære. Kun store redninger af Niklas Landin gjorde, at Danmark kunne gå til pausen med en føring på et enkelt mål. I den periode savnede jeg lidt mere vildskab på det danske hold. Spillerne fremstod blege i forhold til kroaterne, som virkelig udstrålede Balkan-vilje og galskab.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nikolaj Jacobsen måtte dybt i værktøjskassen for at finde løsninger overfor de hårdt kæmpende kroater. Foto. Lars Poulsen.

MEN SÅ tog Nikolaj Jacobsen syv mod seks i brug, og uden at det blev prangende, blev der dog kørt sikre angreb, og Kroatien blev holdt ud i strakt arm. Noget stort hul blev der dog aldrig slået. Blandt andet fordi Niklas Landin i målet ikke ramte noget som helst det første kvarter efter pausen. Underligt at Jacobsen ikke prøvede med Kevin Møller i stedet. Blot to redninger havde Landin efter pausen. Men det var nok, og Danmark holder kursen mod semifinalerne.

I AFTENENS tidligere kamp vandt Island, uden otte coronaramte spillere, overraskende 29-21 over de olympiske mestre fra Frankrig. Med sejren holder Island sig inde i kampen om pladserne til semifinalerne. Island kan nå otte point. Det samme kan Frankrig. Danmark kan nå 10 point. Danmark og Frankrig mødes i den sidste kamp i mellemrunden på onsdag.

MEN FØRST skal Danmark møde Holland mandag. Intet er afgjort endnu, men det kan ende med en trekant mellem Frankrig, Island og Danmark, hvor Frankrig skal slå Danmark i den sidste kamp for nå frem til finale-weekenden. Men det kan det franske hold vi så lørdag i Budapest ikke. Franskmændene var skræmmende dårlige.