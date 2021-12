Vildt billede er nu blevet til kunstværk

Det iøjnefaldende billede af Althea Reinhardt, der nærmest bliver spist af en håndbold i VM-kampen mod Frankrig, er nu blevet til et humoristisk kunstværk på Christiania

Det så yderst smertefuldt ud, da den danske målvogter Althea Reinhardt fik smasket bolden i ansigtet fra kort afstand efter blot tre minutters spil i semifinale-kampen mod Frankrig.

Den 25-årige landsholdsspiller kom sig dog hurtigt og kunne fortsætte kampen.

Den norske fotograf Beate Oma Dahle formåede at tage et billede i det splitsekund, at bolden maste Reinhardts ansigt.

Foto-journalisten Beate Oma Dahle fangede momentet, da Althea Reinhardt blev sendt til tælling. Foto: Beate Oma Dahle/NTB/Ritzau Scanpix

- Jeg vil da sige, at det er et flot billede. Det har hun formået at tage godt, sagde en grinende Reinhardt til TV 2 og fortsatte:

- Det er da selvfølgelig lidt specielt at se sig selv. Bolden spiser nærmest ens ansigt. Men sådan er det. Det er gamet.

Billedet blev straks gjort til et såkaldt meme (en joke, der er lavet ud fra et billede, red.), på de sociale medier og er nu blevet til et humoristisk kunstværk, der kan ses på Christiania i København.

Bolden forestiller omikron (coronavariant, red.), der kommer og rammer juletiden (Reinhardt) lige i hovedet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med kunstneren bag værket, der kalder sig selv for 'Den sorte mink' på Instagram, men personen ønsker at være anonym.

Althea Reinhardt er gået på en velfortjent juleferie og har derfor ikke været mulig at komme i kontakt med.

Administrerende direktør i Odense Håndbold, Lars Peter Hermansen, kunne dog fortælle, at Althea Reinhardt havde reageret med en masse grine-smileyer, da direktøren sendte opslaget til hende via Instagram.

Danmark endte med at tabe semifinalen til Frankrig med 22-23, men smadrede derimod Spanien i bronzekampen.

Det er første gang, de danske kvinder får medaljer ved VM siden 2013, hvor de også vandt bronze.

