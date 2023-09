Vildt dansk drama: Ny nedtur for mestrene

Ian Marko Fog har ikke fået en let start i sit nye job som cheftræner for de danske håndboldmestre i GOG.

Efter det overraskende åbningsnederlag til Ribe-Esbjerg kom sydfynboerne også i problemer i sæsonens anden ligakamp.

På udebane i Sønderborg måtte GOG nøjes med det ene point efter uafgjort 32-32 mod Sønderjyske. Og mestrene skal være glade for, at de ikke led deres andet nederlag i to kampe.

Sønderjyske førte 32-31 og havde en gylden mulighed for at afgøre kampen. Men en helt fri Oliver Eggert brændte på GOG-keeper Tobias Thulin.

Det gav gæsterne et halvt minut til at jagte en udligning. Fog valgte at spille syv mod seks, og efter tålmodig opbygning kunne venstrehåndsskytten Emil Madsen hamre bolden i mål tre sekunder før slut.

At GOG starter langsomt er måske ikke så mærkeligt med tanke på, at holdet siden sidste sæson har mistet danske landsholdsspillere som Simon Pytlick og Lukas Jørgensen, målmaskinen Jerry Tollbring og succestræner Nicolej Krickau.

Der er dog stadig masser af mål i holdet. Landsholdsbobleren Oskar Vind havde en fin kamp på højre fløj, mens den nyindkøbte nordmand Alexander Blonz til gengæld stod svagere i billedet i modsatte side.

Herre Håndbold Ligaen toppes af Ribe-Esbjerg, der hjemme vandt 34-28 over Kolding og er eneste hold med fire point for to kampe. Aalborg kan dog nå op på siden af sydvestjyderne med en sejr over Mors-Thy torsdag.