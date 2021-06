Vildt scenarie i spil for Aalborg

Tre finaler på otte dage. Det kan være scenariet for Aalborg Håndbold.

Nordjyderne missede nemlig tirsdag aften DM-guldet i første omgang i den anden finalekamp, som blev tabt med 29-30 til Bjerringbro-Silkeborg, og derfor skal de ud i en tredje og afgørende kamp.

Den skal spilles 16. juni og ligger klemt inde mellem et Final 4-stævne i Champions League og et Final 4-stævne i pokalturneringen.

Dermed kan aalborgenserne stå med tre trofæer næste søndag igen. Men cheftræner Stefan Madsen havde helst set, at det første var kommet i hus tirsdag aften, hvor Aalborg kunne have nøjedes med uafgjort.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi havde håbet på at gøre det i dag. Det er et nærmest umenneskeligt program, der er blevet lagt for os, siger han.

- Vi skal selvfølgelig være skuffede nu. Det skal vi have lov til. Men når vi vågner i morgen, så skal vi minde hinanden om, at vi skal ned og spille den absolut fornemste klubturnering af alle, og det skal vi altså glæde os til.

Al fokus på Paris

Aalborg skal lørdag møde Paris Saint-Germain i semifinalen i den danske klubs første Final 4 i Köln nogensinde.

Den afgørende finale i den hjemlige liga bliver derfor lagt på hylden for en stund.

- Vi kommer til at lægge alt fokus nu på Paris, og så må vi se, hvad der kommer om søndagen (hvor enten finale- eller bronzekampen venter, red.).

- Når vi så kommer hjem, må vi forberede os endnu en gang på BSH. Det har vi heldigvis tæt inde på kroppen, siger Stefan Madsen.

Aalborg var foran med tre mål med otte minutter igen, men en slutspurt af BSH fik vendt opgøret til sidst.

- Vi lukkede BSH for hurtigt ind i kampen igen. Det gjorde ondt på os. Vi fik lavet nogle tekniske fejl, vi normalt ikke laver, siger Stefan Madsen.