Vildt soloridt

Det er efterhånden svært at se, hvem der skal udfordre Odense Håndbold i kampen om førstepladsen i ligaens grundspil.

De fynske håndboldkvinder tog onsdag aften sæsonens ligasejr nummer 20 af 21 mulige med 34-27 over Nykøbing F. Håndboldklub.

Afstanden til de nærmeste forfølgere er dermed intakt.

Der er fem point ned til Team Esbjerg, som tidligere onsdag slog Aarhus United, og syv point til Herning-Ikast, som vandt sin kamp tirsdag aften over Holstebro.

Men der skal meget til at ryste Odense Håndbold for tiden, og det fik NFH også at føle i onsdagens udekamp.

Kampen var knapt begyndt, før gæsterne fra Falster var havnet i et hul, de aldrig fik gravet sig op af.

Odense-spillerne havde let ved at bryde igennem og spillede med stort overskud gennem det meste af første halvleg.

Hollænderen Larissa Nusser bragte med sit første mål Odense på 4-0, og landsholdsmålvogteren Althea Reinhardt viste sin klasse i målet.

Da der var spillet ti minutter, havde hun blot tilladt gæsterne at score en enkelt gang.

Nykøbing forsøgte ellers at lægge pres på værterne ved at spille syv mod seks i angrebet, men heller ikke den formular virkede.

Det stod 16-8 efter 22 minutter, men så hankede udeholdet en anelse op i sig selv og sørgede for at minimere pauseforspringet til fem mål.

Anført af en velspillende Reinhardt fortsatte Odense med at lægge på fra anden halvlegs start.

Føringen lød på 23-16 efter et mål af Rikke Iversen, men Elma Halilcevic holdt fanen højt i den anden ende og holdt Odense fra at stikke af.

Afstanden blev reduceret til fire mål, men Nykøbings tilnærmelser var ikke tæt på at udmønte sig i et attentat på pointene.

Trods nederlaget er NFH på vej mod en sikker plads i slutspillet som nummer fem.

Hjemme mod Aarhus United tog Team Esbjerg en sejr med stort set samme cifre.

Det stod 18-13 ved pausen før den endelige sejr på 34-26.