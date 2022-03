Ville ikke til Ukraine: Tabte 10-0

De tager sig til hovedet på Færøerne, og hvis du læser med, så kan du nok forstå broderfolket fra nord.

Sensationelt havde landets bedste kvindehold H71 skrevet færøsk håndboldhistorie og spillet sig videre til kvartfinalen i EHF European Cup, og her var modstanderen ukrainske HC Galychanka Lviv.

Kampen skulle spilles 13. februar, og spillerne drog afsted mod byen i det vestlige Ukraine, men havde et stop i den polske hovedstad i Warszawa. De landede kl. 20, og få minutter senere indløb beskeden, der stoppede deres videre færd.

Her fik de at vide, at den danske udenrigsminister Jeppe Kofod netop havde sendt en klar opfordring til alle danskere om at forlade det krigstruede land.

- Hvis man vælger ikke at gøre det, har vi begrænsede muligheder for at hjælpe, sagde Jeppe Kofod.

Intet at rafle om - den kamp skal selvfølgelig ikke spilles der, tænkte håndboldklubben fra Rigsfællesskabet, men sådan tænkte Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) ikke.

H71 har fået deres hammer i hovedet, så nu skal de betale omkostninger til arrangører, EHF-officials og sponsorer, og derudover har de fået en betinget bøde på 52.000 kroner. Og så et nederlag på 10-0 i første opgør.

Afgørelsen kom endda efter andet opgør, som endte med en snæver ukrainsk sejr.

- Det er meget underligt, når man ser på, hvordan det er gået. Ret absurd, siger Anna Dam, der står i spidsen for klubben.

Hendes værste forestilling om fremtiden blev til virkelighed, da russerne gik ind i Ukraine få dage, efter kampen skulle have været spillet.

Hun fortæller, at EHF lagde pres på ukrainerne for at finde et nyt spillested, men det ville de efter hendes udsagn ikke. Andre hold lykkedes med at finde et andet sted at spille end Ukraine, hvilket hun mener styrker holdets sag.

- Det er en meget underlig håndtering. Vi kunne have trodset Udenrigsministeriets anbefalinger, men vi ville være uden forsikring eller mulighed for hjælp, og det vil vi selvfølgelig ikke byde vores spillere.

- Så må håndbold være håndbold, lyder det fra Dam.

Ekstra Bladet har spurgt EHF, hvordan de har undersøgt, at der var sikkert i den ukrainske by samt bedt om en begrundelse for, at H71 skulle trodse det danske udenrigsministerium for at spille en håndboldkamp.

Indtil nu uden held.