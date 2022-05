Vinder bronze med storsejr over Viborg

For anden sæson i træk kan Herning-Ikasts håndboldkvinder bryste sig af DM-bronzemedaljer.

Tirsdag vandt det midtjyske hold den tredje og afgørende bronzedyst mod Viborg HK.

Det skete med en overbevisende sejr på 29-21.

Herning-Ikast vandt den først bronzekamp med 33-16, men Viborg fremtvang den afgørende kamp med en opfølgende sejr på 24-23.

Tirsdag var midtjyderne igen overlegne i hjemlige omgivelser.

Viborg kom foran 1-0, men det skulle også blive udeholdets sidste føring. Ikke mindst fordi holdet havde scoringsproblemer. Efter et kvarter havde Viborg kun scoret yderligere to gange, mens Herning-Ikast i mellemtiden var kommet på tavlen syv gange.

Hjemmeholdet fortsatte med at udbygge føringen til 13-5, og ved pauseføringen 17-8 lignede det allerede en afgørelse.

Viborg kom dog bedre med i anden halvleg, hvor holdet scorede de første tre mål og reducerede til 11-17, men nærmere kom holdet bare ikke.

Herning-Ikast formåede at stabilisere sin føring på seks til otte mål, og da Emma Friis med sit femte mål i opgøret vekslede et straffekast til føring på 25-16 med ni minutter, var der ikke mere at spille om.

Det hele endte med en hjemmesejr på otte mål.