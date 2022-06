Vinder første DM-guld i 15 år

GOG er dansk mester efter en 27-26-sejr over Aalborg Håndbold foran 5000 tilskuere i Aalborg søndag.

Aalborg førte med tre mål i anden halvleg, men GOG triumferede efter en stærk slutspurt.

Hjemmeholdet fik muligheden for at udligne i slutsekunder, men det kiksede efter en fejlaflevering. Det var ganske symptomatisk for en generelt fejlfyldt indsats af hjemmeholdet.

Det er første gang siden 2007, at GOG hjemfører mesterskabet. Og det er klubbens ottende mesterskab gennem tiderne. Aalborg havde vundet mesterskabet tre år i træk inden sit nederlag.

Første finale i Gudme endte 25-25 trods en femmålsføring til GOG, og søndag var anden dyst i perioder lige så spændende og neglebidende. Det gav en ekstrem intens, men ikke specielt velspillet kamp.

Den åbnede ellers vildt og voldsomt. Begge mandskaber skød med skarpt, og den stod 7-7 efter bare ni et halvt minuts spil, inden Aalborg anført af blandt andre Nikolaj Læsø og Felix Claar fik spillet sig til et overtag.

Keeper Simon Gade fik samtidig fat i flere GOG-skytter, og krydret med flere fejl af udeholdet bragte Aalborg sig foran 11-7 midtvejs gennem første halvleg.

Anden halvdel af de første 30 minutter var langt mindre rytmisk, men stadig meget intens i en meget stemningsfyldt hal.

Og da også GOG-keeper Viktor Hallgrimsson begyndte at tage fat, svingede Aalborgs føring lidt frem mod pausen. Den endte på 16-13 og gav GOG mest at snakke om i omklædningsrummet.

GOG brugte tilsyneladende tiden fornuftigt. I hvert fald blev det 16-16 efter blandt andet to scoringer af Jerry Tollbring og en meget fejlfyldt start på anden halvleg af Aalborg.

Efter en periode præget mere af slåskampe end håndbold kom Aalborg dog tilbage på sporet, selv om holdet stadig lavede fejl og gav kontraer væk.

Det skyldes ikke mindst en stribe vigtige redninger af Simon Gade, og at Aron Palmarsson begyndte at træde i karakter.

Aalborg bragte sig foran 19-16, men GOG nægte at give sig og holdt hjemmeholdets føring nede på et-to mål i en lang periode, inden det fynske hold i slutfasen scorede tre gange i træk og vendte 22-24 til 25-24.

Torbjørn Bergerud strålede med et par afgørende GOG-redninger i slutfasen, hvor Aalborg efter en GOG-afbrænder fik muligheden for at komme på 27-27, men det endte uden en afslutning, og GOG-spillerne kunne tage hul på jublen.

Alle tre sæt medaljer i herrernes håndboldliga har nu fundet deres ejermænd. Sidste sæsons finalister Bjerringbro-Silkeborg sikrede sig lørdag bronze med en sejr over Skjern Håndbold.