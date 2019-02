VM-chok: Landsholdsprofil ude i ti måneder

Hun er en af verdens bedste på sin position, og kurven går kun én vej: Op! Men nu er Mette Tranborg ude af spillet i formentlig ti måneder, melder hendes klub HC Odense.

Venstrehånds-flækkeren pådrog sig desværre en korsbåndsskade i højre knæ søndag, da fynboerne i Champions League vandt på udebane over franske Brest. Gevinsten var ikke uden omkostninger, idet den 23-årige århusianer undervejs måtte udgå efter et vrid i højre knæ.

Det vrid har nu vist sig at være en alvorlig knæskade, der umiddelbart vurderes til at vare ti måneder for den langlemmede bagspiller. Dermed er både klub og landshold ramt – Danmark forventes trods alt at kvalificere sig til VM i Japan i december over to kampe mod Schweiz senere på foråret.

Korsbåndet i højre knæ er revet over, og skaden betyder, at Mette Tranborg skal opereres torsdag, melder klubben.

- Jeg er utroligt ked af det på Mettes vegne. Det er et stort tab for holdet - både på og udenfor banen, siger cheftræner Jan Pytlick.

Direktør i Odense Håndbold, Lars Peter Hermansen, tilføjer:

- Vi er meget berørte over og kede af Mettes alvorlige skade. Vi vil gøre alt, hvad vi kan som klub for at støtte Mette, så hun hurtigst muligt kan komme tilbage på banen igen. Nu skal vi som hold og klub rykke endnu tættere sammen i ’bussen’, så vi kan fortsætte den gode sæson, vi har gang i.

I søndagens kamp mod Brest Bretagne blev Mette Tranborg trods skaden topscorer med seks mål. Odense er ubesejrede i denne sæson og var en klar DM-favorit, men skyttens udfald rammer naturligvis fynboerne hårdt i bestræbelserne på endelig at nappe DM-guldet.

