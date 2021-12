VM-chok: Sandra Toft skadet

Målmanden vrikkede om på den ene fod under lørdagens træning - hvad gør Jesper Jensen nu?

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Det var lige præcis dét, der ikke måtte ske: Sandra Toft vrikkede om på sin ene fod under lørdagens frivillige træning i Palau d’Esports de Granollers.

TV2 har studie i hallen, hvor målvogteren åbenbart kom til skade, da skytterne fik lov at forsøge, om de kunne passere klasse-keeperen. Lærke Møller så det ske – hun siger til TV2:

- De skød på mål på Sandra, og på et tidspunkt tager hun et skridt ud til siden og vrikker om på foden.

Bent Nyegaard har set et par tusinde forstuvninger i sit 70 år lange liv og ved, at ingen kan sige, hvor alvorlig en ledbåndsskade kan være. Men eksperten finder trøst i, at Althea Reinhardt trods en brutal nedskydning fredag aften har stået som den bedste målmand i dette VM.

Til gengæld er der ingen, der har lyst til at gå ind til en bronzekamp med blot én målmand på holdkortet, så Jesper Jensen og staben skal hurtigt tage stilling til, om det bliver nødvendigt at hente Viborg-målmanden Anna O. Kristensen til Spanien.

Sandra Toft fik is på sin ankel og humpede ud af hallen.

Danmark møder de spanske VM-værter i bronzekampen allerede kl. 14.30 søndag.