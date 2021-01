VM er 'stærkt tvivlsomt'

Henrik Toft Hansen er i kamp mod tiden og når måske at blive testet negativ for corona - men han er mærket af sygdommen

Henrik Toft Hansen missede EM for et år siden på grund af massive eftervirkninger af en hjernerystelse, og nu risikerer den stoute stregspiller fra Salling at misse VM-løjerne i Kairo på grund af corona.

Den 34-årige jyde sidder fortsat fanget i Paris, efter han blev fanget i corona-kontrollen ved Final 4 i Køln. Han er blevet testet, men kender ikke svaret endnu – og selv hvis han når frem til VM-lejren i Hvidovre, er han fortsat tvivlsom til slutrunden.

- Henrik er blevet testet, men har af gode grunde ikke fået svar endnu og får det måske først tirsdag morgen. Vi skal ikke regne med, at Henrik er… Henrik er i hvert fald under ingen omstændigheder med i den første kamp mod Norge, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark møder Norge i testkampe af to omgange torsdag og lørdag, inden truppen flyver til Kairo den 12. januar.

- Jeg vil vurdere, at det er stærkt tvivlsomt, om Henrik når at blive klar til VM. Vi håber, men…

Fordi han er svækket af sygdommen?

- Ja, han er ikke på toppen. Ét er, at han kan nå at flyve herop og være med i samlingen, noget andet er, at han jo godt kan være coronafri – men kroppen kan være svækket i lang tid efter, og det er den, siger Nikolaj Jacobsen.

- Samtidig svæver det stadig i det uvisse, om Henrik stadig er positiv – derefter er det et spørgsmål, om han fysisk kan nå at blive klar til VM.

Har du i givet fald overvejet storebror René – eller bliver det Benjamin Jakobsen, der afløser?

- Hvis Henrik ikke bliver klar, så bliver det – som det er nu – Benjamin, der skal have den, siger Nikolaj Jacobsen.

Alle andre spillere har foreløbig testet negative og er dermed godkendt til den videre færd mod Egypten, hvor Danmark spiller første kamp 15. januar.

Henrik Toft Hansen har været med til alt det sjove på landsholdet siden EM-guldet i 2012. Siden har han også vundet OL- og VM-guld. Han spiller til hverdag i storklubben Paris Saint-Germain sammen med Mikkel Hansen, der har tilmeldt sig stævnet i Egypten...

