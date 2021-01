VM-farcen fortsætter: Kan ikke stille hold

Barcelona, Sevilla, Valencia, Real Sociedad og Real Madrid. Se de spanske storhold i Copa del Rey lige her (+).

Over halvdelen af Kap Verdes trup ved VM i håndbold i Egypten er smittet mred corona. Fredag aften formåede den lille afrikanske nation at mønstre 11 mand til opgøret mod Ungarn. Der kræves 10 spillere for at kunne stille op.

Men i dag er yderligere to spillere i truppen testet positive, og de må ikke spille igen, før de kan præsentere to negative test.

Derfor oplyser IHF, at Kap Verde ikke kan spille kampen i morgen mod Tyskland, med mindre andre af de tidligere testede spillere når at blive testet negative.

Og det bliver vist en umulig øvelse.

I øvrigt skal de ni tilbageblevne spillere testet i dag, og de skal isolere sig, indtil de får svarene.

Hvis Kap Verde ikke stiller op i morgen taberdømmes de 10-0. Hvis de ikke kan stille hold til tre kampe i træk udelukkes de fra turneringen.

Fra Kap Verdes lejr oplyses det, at de to positivttestede spillere tidligere har været testet postive for corona.

Altså præcis den samme forklaring som i tilfældet med Emil Jakobsen fra det danske landshold. Han blev testet positiv i november, har siden testet negativ utallige gange, inden han i torsdags pludselig testede positiv igen.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Sportsjournalist Jan Jensen vurderer Danmarks chancer og kigger på holdets profiler forud for VM i Egypten.

Som de to spillere fra Kap Verde er også Emil Jakobsen i isolation. Han blev i dag flyttet til et andet hotel. Han skal teste negativ to gange med 48 timers mellemrum, før han kan få lov til at spille ved VM.

DR-ekspert rystet efter coronafly: Smid dem ud!

Afløser står klar i Danmark

Danmark kan vinde guld, men...

Dansk VM-chef utryg: - Det er jo vildt farligt