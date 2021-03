VM-helt forklarer Barcelona-exit

Dansk håndboldkeeper tager retur til Flensburg

Han stod flere gode kampe, da Danmark vandt VM-guld i januar, og han var banens bedste, da Barcelona vandt Champions League-semifinalen mod Mikkel Hansen og Paris SG. Men alligevel har Kevin Møller valgt at forlade Barcelona til sommer og skifte tilbage til Flensburg-Handewitt.

Barcelona havde ellers tilbudt ham en ny kontrakt på et år mere. Det forklarer han i et stort interview med El Mundo Deportivo.

- Jeg har været her i tre år, og jeg er meget glad for Barcelona, men valget stod mellem et år her og tre år i Flensburg.

- Jeg ville gerne spille mere i Barcelona, men et år er bare svært, fordi du kan komme til skade, og så har du ikke noget hold. Det er mere sikkert at have en tre-årig kontrakt, men jeg har to hold i hjertet, Barcelona og Flensburg, siger Møller.

Kevin Møller jubler med VM-pokalen. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

- Når det ikke blev Barcelona, så var Flensburg den bedste mulighed. Min familie bor meget tæt på, og mine forældre er 35 minutter væk. Livet er godt i Barcelona, men jeg er langt fra familien.

Tanken om at spille for Barcelona blev ellers plantet tidligt i livet.

- Som barn husker jeg at have set dreamteam-Champions League-kampene med min far, og han plejede at sige 'Min søn vil spille for Barca en dag', så det har været specielt for mig, siger Møller.

Kevin Møller og landsholdet jubler. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Den danske målmand forklarer, at han har fået venner for livet i Barcelona, og det er som en ny familie, så han er ked af at forlade klubben, selvom han aldrig har været førstevalg.

Da han senest var i Flensburg fra 2014 til 2018 stod han i skyggen af Mattias Andersson, på landsholdet er det Niklas Landin og i Barcelona har det været den spanske landsholdsmålmand Gonzalo Perez de Vargas.

- Med Andersson i Flensburg var det næsten umuligt, vi havde ikke den gode kemi, som jeg har med Gonzalo. Det er lettere med Landin, men ikke så let som med Gonzalo, siger Møller.

Det er planen, at en anden af de danske VM-helte fra januar, tredjemålmand Emil Nielsen, skal tage over for Kevin Møller, men foreløbig er han på kontrakt i franske Nantes.

