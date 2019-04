VM-helten Nikolaj Jacobsen forlænger

Nikolaj Jacobsen har netop forlænget sin aftale med Dansk Håndbold Forbund, så VM-triumfatoren er på kontrakt til og med OL i Paris i 2024.

Det meddeler DHF torsdag i en pressemeddelelse.

Nikolaj Jacobsen der i januar på hjemmebane stod i spidsen for det landshold, der for første gang nogensinde sikrede Danmark VM-guld i herrehåndbold, vender til sommer retur til dansk håndbold og helliger sig jobbet som landstræner på fuld tid, efter han har trænet Bundesliga-mandskabet Rhein-Neckar Löwen i flere sæsoner.

- Jeg glæder mig over, at en lille lyshåret dreng fra Oure kan få lov at stå i spidsen for det danske landshold og være en del af det her fantastiske hold i så lang en periode. Det er virkelig stort. Vi er på vej i en rigtig god retning og har fundet en god måde at gøre tingene på, siger han.

Sportschef Morten Henriksen er naturligvis svært begejstret.

- Der er vist ingen tvivl om, at Nikolaj er en hamrende dygtig træner og leder, der forstår at engagere og motivere spillere såvel som stab, så de alle yder deres mest optimale.

Skal udvikle ny strategi

- Hans interesse for hele tiden at forfine og udvikle håndbolden betyder, at vi også fortsat på herresiden i dansk håndbold kan være med helt fremme i verdenseliten, siger Morten Henriksen.

Med i aftalen er desuden, at han kommer til at udvikle en ny landsholds- og talentstrategi i Dansk Håndbold Forbund, der skal være til at fremtidssikre dansk håndbold.

- Vi har brug for i dansk håndbold at kigge frem og hele tiden arbejde på at sikre, at vi også fremadrettet har et mandskab og et hold, som kan opfylde målsætningen om at være en fast bestanddel af top fire til mesterskaber og OL.

- Derfor glæder det mig, at Nikolaj nu får ressourcerne til at indgå i et samarbejde om den dagsorden sammen med Morten Henriksen og de øvrige interessenter omkring herrehåndbolden, siger generalsekretær i DHF, Morten Stig Christensen.

47-årige Nikolaj Jacobsen har været cheftræner i Rhein-Neckar Löwen siden 2014, hvor han overtog jobbet efter islandske Gudmundur Gudmundsson, der drog til Danmark for at være landstræner.

Jacobsen, der som spiller havde været en stor profil i blandt andet THW Kiel, drog til Tyskland efter succes i jobbet som cheftræner i Aalborg. I sit nuværende klubjob har han vundet det tyske mesterskab to gange samt den tyske pokalturnering en gang.

Det er to år siden, han takkede ja til jobbet som dansk landstræner, da Gudmundsson stoppede.

