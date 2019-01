VM-heltens vilde fest tog overhånd: Missede fly

Nikolaj Øris formåede på et døgn at glemme sin guldmedalje og misse et fly efter VM-triumfen

Fejringen i Silkeborg tirsdag af de tre lokale VM-stjerner Johan Hansen, Nikolaj Markussen og Nikolaj Øris var lige ved ikke at blive til noget for sidstnævnte.

For mens de to første verdensmestre tirsdag morgen planmæssigt havde taget turen fra København og festlighederne i hovedstaden aftenen forinden, måtte Øris betale prisen for en særdeles fugtig efterfest mandag aften og nat.

Han blev tirsdag ringet op af Johan Hansen, da denne i selskab med Markussen var landet efter flyveturen på tværs af landet. Da lå Øris stadig og trak torsk i land på sit hotelværelse i København.

Det fortæller han til TV 2 Sporten.

- Jeg fandt ud af, at jeg hellere ville med toget, fordi så passede det hele meget bedre. Så jeg sov lige lidt længere, og så tog jeg toget sidst på formiddagen i stedet for, kom det med en tyk omgang ironi fra Nikolaj Øris.

Årsagen var den bytur, holdkammerat Anders Zachariassen angiveligt trak ham med på efter VIP-festen på Remees natklub ARCH sent mandag aften. De to gutter var røget videre på bodega, og det blev tirsdag morgen, før Øris faldt i søvn.

Konsekvensen var mærkbar.

Missede kvalitetstid med familien

Øris missede først sit fly, så måtte han igennem togturen fra København til Skanderborg, og så måtte kæresten og parrets to børn sande, at de i stedet for to timers hygge derhjemme nu kun fik glæde af ti minutter med håndboldspilleren, da han måtte haste ud af døren efter at have skiftet tøj for at møde sponsorer, klubfolk og andre i Silkeborg, der ville hilse på- og fejre ham.

- Der er ingen tvivl om, at min kæreste havde håbet, at jeg lige havde et par timer derhjemme, inden jeg skulle rundt og besøge sponsorer og være her på rådhuset. Men hun kender mig, og hun var ikke helt overrasket over, at jeg havde misset det fly, fortæller Nikolaj Øris til TV 2.

Hans brøler kom ikke mange timer efter, han glemte sin guldmedalje i flyet, da VM-truppen ankom fra Herning til København. Her blev han reddet af holdleder Kai Johannsen, der havde spottet medaljen på sædet.

Og for at det ikke skal være løgn, så har den gode Øris sågar også prøvet at glemme den DM-guldmedalje, han vandt med Bjerringbro-Silkeborg i 2016.

