VM-holdets kamp mod spøgelset

BARCELONA (Ekstra Bladet): Et spøgelse er blevet vækket til live i den danske VM-lejr inden bronzekampen søndag eftermiddag mod Spanien.

For et år siden spillede de danske kvinder også om bronze.

Ved EM på hjemmebane i Boxen i Herning mod Kroatien nærmest kollapsede holdet. Mentalt var spillerne helt væk. Skuffelsen over at have tabt semifinalen, sad stadig i spillerne. Og så løb undertippede Kroatien med metallet.

Kampen spilles fra kl. 14.30 og kan følges direkte her på sitet.

Nu har Danmark igen tabt en semifinale. Denne gang med mindst mulig margen. Og den sad dybt i kroppen på landstræner Jesper Jensen, da Ekstra Bladet lørdag fik ham i tale foran spillerhotellet i Barcelona.

- Var det svært at falde i søvn?

- Det var meget værre at vågne klokken halv fem, hvor det kørte rundt inde i hovedet med alle mulige ligegyldige tanker. Det var tankemylder, og sådan er det nogle gange, når man har lidt et nederlag, som sætter sig i kroppen.

- Kan du nævne nogen grunde til at I slår Spanien?

- Det bliver svært, men det at vi spillede Kroatien-kampen sidste år har lært os rigtig meget. Vi står helt sikkert et bedre sted, når vi starter kampen, end vi gjorde mod Kroatien.

Helt sikkert en fed oplevelse

- Spanien bliver en voldsom stor opgave. Det er deres finale på hjemmebane med 3.500 tilskuere, så det bliver helt sikkert en fed oplevelse. Det er måske også det, der kan hjælpe os. At vi ved, det bliver enormt svært.

- Du har stadig de to bedste målvogtere i turneringen.

- Ja, det håber jeg også, de viser i kampen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Althea Reinhardt må gerne fortsat vise klassen. Foto: Lars Poulsen.

- Du har også et forsvar, der holdt Frankrig nede på 23 mål.

- Jeg synes da også stadigvæk, at vi er dygtige. Jeg har bare meget respekt for det Spanien går og laver. Lige såvel som jeg havde respekt for Frankrig. Jeg troede også, vi kunne slå Frankrig. Det blev desværre til et marginalt nederlag.

-Vi har fine forudsætninger for at slå Spanien, men de har også nogen ting, der taler for dem.

- Hvad er det?

- Dels hjemmebanen, og så har de dygtige stregspillere, som har tiltvunget sig 50 procent flere straffekast end alle andre i hele turneringen. Men kan vi ramme topniveau, skal Spanien virkelig være gode for at slå os.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mie Højlund får igen en stor rolle i det danske angrebsspil. Foto: Lars Poulsen.

- Den usikkerhed jeg kan høre hos dig, er det det mentale igen?

- Ja, det er lige, som da vi mødte Brasilien. Der havde vi en tro på, at vi kunne klare rollen som favoritter. Det fik vi bevist overfor os selv. Da vi gik ind til turneringen, troede vi på, at vi kunne nå langt.

- Da vi gik ind til Frankrig-kampen, troede vi på, at vi kunne slå Frankrig. Det kunne vi ikke, men vi fik bevist, at vi er nået op på et niveau, der tillader os at drømme stort. Nu står vi foran Spanien og tror igen på, at vi er kommet langt siden Kroatien-kampen sidste år. Det skal vi ind og bevise.

- Hvis det her hold skal blive ved med at tro på sig selv, og hvis vi udenfor skal tro på holdet, og hvis interessen skal fastholdes, vil det så ikke betyde ret meget med de bronzemedaljer?

- Det tror jeg, du har ret i. Hvis vi laver en faktaanalyse af tingene, så tror jeg godt, at folk kan se og anerkende, det der er sket med holdet de sidste 12 måneder. Men når vi sætter følelser i spil, og det er der også i sport, er jeg enig med dig i, at så vil bronzemedaljer se rigtig godt ud.

Artiklen fortsætter under billedet...

Håndbold er også stærke følelser. Foto: Lars Poulsen.

- Som begyndelsen på en ny æra?

- Ja. Men det tror jeg, det er alligevel. Det er jeg ret sikker på. Der er så meget bund i de her spillere og i gruppen. Det synes jeg også turneringen her har vist. Det har været bundsolidt, det vi har lavet.

- Der er heller ingen, der er ved at nærme sig udløbsdatoen?

- Nej, og skulle der komme en skade eller to, er det stadig et rigtig fint håndboldhold. De er enormt dedikerede og seriøse med det, de laver. Men jeg giver dig ret i, at bronzemedaljen kunne være det, der løsner mange ting.

- Vi har bevist, at vi er blevet bedre til at dække op, til at løbe kontra og til at spille angrebsspil. Vi har bevist, at vi er kommet over den mentale hurdle at være favoritter og godt kan vinde over Brasilien alligevel.

- Og hvis vi samtidig kan bevise, at vi kan komme over en skuffelse, som den mod Frankrig, og vinde bronzekampen, så synes jeg, det har været en VM-turnering til absolut topkarakter, siger Jesper Jensen.