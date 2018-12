VM-holdets vigtigste mand: Jeg har hygget mig VM-skarp

TJØRRING (Ekstra Bladet): René Toft Hansen har stort set været væk siden sidste slutrunde for snart et år siden. Først med seriøse problemer i den ene lyske – dernæst med en lige så udfordret nabo i højre side.

Men han er meldt kampklar og parat til at jagte det VM-guld, landsholdet endnu mangler i en samling, der tæller to tabte finaler i 2011 og 2013.

- Jeg har trænet fuldt med de sidste fem-seks uger i Veszprem, så jeg føler egentlig, at det er meget godt nu, siger forsvarskrumtappen, der skiftede fra THW Kiel til den ungarske storklub i sommer for netop at få pauser – og spare bustid på den tyske Autobahn.

- Jeg startede stille og roligt, og den sidste månedstid har jeg kunne give den fuld gas, så det er bare pissefedt at være tilbage igen. Der findes ikke noget mere røvsygt end at ligge ude på sidelinjen og lave øvelser, mens de andre træner, siger René Toft Hansen.

Ka' du komme væk! René Toft Hansen under fredagens træning i duel med Mads Mensah. Henrik Møllgaard holder sig parat i baggrunden, og manden, der tidligere holdt til i strejkernes Paris, holder helt åbenlyst med de grønne veste... Foto: Claus Bonnerup

Han har dog kun spillet kampe i den knap så imponerende ungarske liga og ikke været brugt europæisk, men formen er stille og rolig på vej, føler sallingboen, der også er godt og grundigt håndbold-sulten.

- Jeg glæder mig især fordi, VM er på hjemmebane. Det bliver pissefedt at stå og synge nationalmelodi sammen med vores egne fans. Jeg har set frem til dette VM i flere år, siger den tidligere Kiel-gast, der også for første gang i årevis har prøvet at holde ferie i otte dage op til jul.

- Vi spillede sidste kamp i Ungarn 16. december, og så kan man sidde hjemme i Salling og se Kiel og Rhein-Neckar spille tredje juledag. Det er jo ren luksus.

Sad du så og tænkte: Godt, det ikke er mig?

- Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Lige DE kampe var fede at spille. Noget af det, jeg savner i Kiel, er kampene med vilde tilskuere i en fyldt hal. Men lige præcis dén kamp mellem jul og nytår… Det er ikke den, man savner allermest.

- Jeg er glad for, jeg har haft mulighed for at slappe af med familien i julen. Sidst, jeg var hjemme, var i juni, så det var godt at komme hjem på gården og se ens forældre og resten af familien igen. Min kones familie bor lige ovre på den anden side af Limfjorden i Farsø, så dem har vi også hygget os med.

Hvor mange liter sovs fik du konsumeret i år?

- Jeg holdt lidt igen. Men der er altid rigeligt!

René Toft Hansen har trænet i fem-seks uger, men den 34-årige kleppert har ikke spillet store kampe for Veszprem. Foto: Claus Bonnerup

Se også: Vågnede i smertehelvede: Piller ved at koste Mikkels største triumf

Se også: Nikolaj jubler: Vigtigste mand klar til VM