VM i '15: Kongen døde, efterlod 45 børn og et landshold i kaos

Stort VM-drama, da Danmark sidste gang mødte Saudi-Arabien – spillerne havde pakket taskerne og var på vej hjem for at sørge

HERNING (Ekstra Bladet): Hvis du hører til dem, der synes, det i længden bliver en anelse halvkedeligt at se kampe, hvor det ene hold fører 22-4 ved pausen, og i næste opgør er foran 14-2 efter 17 minutter, så er der kun ét at sige:

Hold dig langt væk fra Danmarks kamp mod Saudi-Arabien mandag aften!

Styrkeforskellen mellem holdene bliver nemlig endnu mere udtalt, end det har været tilfældet i overkørslerne af Chile og Tunesien.

Dog var der kæmpe drama, da Danmark sidst mødte saudierne ved VM i Qatar for fire år siden. Ikke PÅ banen, for Gudmundur Gudmundssons tropper vandt komfortabelt med 38-18 i en kamp, hvor den største risiko bestod i, at folkene på bænken skulle gabe kæberne fuldstændig af led.

Men inden opgøret var der tumult.

Den tyske eks-stjerne og tv-ekspert Stefan Kretzschmar kom en eftermiddag stæsende hjem fra golfbanen, hvor den tatoverede fløj havde hørt rygtet om, at saudierne ikke ville stille op til kampen mod Tyskland samme aften.

Få dage forinden var kong Abdullah afgået ved døden efter en slem omgang lungebetændelse trods et aktivt liv under dynerne, der ifølge The Guardians fintælling havde indbragt monarken forældremyndighed over ikke færre end 15 sønner og 30 døtre avlet med minimum 30 kvinder.

Saudi-Arabien erklærede landesorg og sørgetid med aflysning af alle sports- og kulturbegivenheder, og derfor sad de saudiske håndboldspillere på et luksushotel i Doha med taskerne pakket på vej til at forlade VM og rejse hjem til Saudi-Arabien.

René Toft Hansen har godt fat i Hisham Alobaidi under det VM-opgør, der nær aldrig var blevet spillet på grund af kongens død. Foto: Lars Poulsen

IHF truede naturligvis med bål og brand, og der blev siden i huj og hast indgået et arabisk kompromis, så sørgetiden ikke gjaldt uden for Saudi-Arabiens grænser.

- Vi fik at vide, vi ikke skulle spille, og så blev der givet besked om, at vi skulle spille alligevel og deltage i de to kampe i næste uge i Presidents Cup, forklarede Hisham Alobaidi til Ekstra Bladet dengang.

Det saudi-arabiske fodboldlandshold valgte to et halvt år senere IKKE at deltage i ét minuts stilhed før en VM-kvalifikationskamp i australske Adelaide med den begrundelse, at det ikke var en del af den arabiske kultur at ære afdøde. Mindestunden var til ære for ofrene for terror på London Bridge og talrige efterfølgende knivdrab.

Men Hisham Alobaidi og holdkammeraterne deltog rent faktisk i et minuts stilhed før håndboldlandskampen mod Tyskland i Lusail Sports Arena i Qatar, spillede kampen – og stillede som bekendt også op mod Danmark.

Saudi-Arabien beklagede senere opførslen under fodboldlandskampen og undskyldte officielt.

