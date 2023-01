VM-kaos: - Jeg vil ikke svare på det

Nikolaj Jacobsen er ikke vild med at skulle spille klokken 21, men det holder han næsten for sig selv

Det har på mange måder været et kaotisk VM med rejsedage på kryds og tværs for en række hold, mens andre har kunnet hvile, hvor de var. Det har ikke været fair.

Desuden har der været usikkerhed om, hvor kampene skulle spilles, og derfor fik fans først meget sent at vide, at Danmark skulle spille semifinale i Polen.

Og nu er den gal igen. Finalen søndag var planlagt til klokken 20.30, men fransk tv har gennemtrumfet, at den først skal spilles 21.00.

Det skaber irritation, men landstræner Nikolaj Jacobsen valgte – næsten – at tage det hele fra den positive side, da han lørdag eftermiddag mødte den danske presse i en kaotisk foyer på spillerhotellet i en forstad til Stockholm.

Efter en flyvning fra Gdansk i Polen og et sammenbrudt bagagebånd i lufthavnen i Stockholm, var spillerne først tilbage på hotellet omkring 02.00 natten til lørdag.

Dansk jubel da finalepladsen er en kendsgerning. Foto: Lars Poulsen

Alligevel smilede landstræneren, som først havde ramt puden 05.00.

- Status er rig fin. Alle virker til at være i godt humør. Jeg er sikker på, at når vi har brugt den her dag fornuftigt og i morgen også, så er vi klar til at spille VM-finale.

- Hvordan bruger du dagen fornuftigt?

- Ligesom vi har brugt de andre rejsedage. På at få slappet af og set noget video. Spillerne skal have noget behandling. Men mest af alt skal hovedet kobles lidt fra. Men de skal også have lov til at nyde, at turneringen er forløbet, som den er.

- I har ikke trænet siden i søndags. Er træning overvurderet?

- Nej, bestemt ikke. Men man skal ikke træne bare for at træne. Og hvis man ikke får noget ud af træningen, så giver det ingen mening. Og i og med at vi har haft de her rejsedage, har jeg vurderet, selvfølgelig i samråd med fysioterapeuterne og spillerne, at det giver mest mening at få tanket energi, sådan at benene er friske.

Emil Jakobsen efter endnu en scoring. Foto: Lars Poulsen

- Hvordan er det at bruge en rejsedag lige inden finalen?

- Alternativet er værre. Selvfølgelig er vi kommet sent i seng, men vi spiller først klokken 21 søndag, så det hele skal nok gå.

- Men hvis vi siger, at en VM-finale er den største håndboldkamp, virker det så ikke lidt mærkeligt at placere den klokken 21, hvor børn ikke kan se med?

- Jeg vil ikke svare på det. Du stiller mig et spørgsmål, som det ikke gavner mig at svare på. Det vil kun skabe en masse postyr lige før en VM-finale. Det gider jeg ikke gå ind i. Det må i snakke med alle mulige andre om.

- Vi koncentrerer os om at spille klokken 21. Men så kan det godt være, jeg i næste uge vil åbne op for noget andet, men nu vil jeg have fokus på at spille finalen. Men lad mig bare sige sådan, at jeg er nok ikke uenig med dig, siger landstræneren.