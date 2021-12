VM-kometens utrolige forvandling

Michala Møller fik ikke voldsomt meget spilletid for et år siden – nu er den 21-årige aalborgenser pludselig VM-spiller

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): For præcis et år siden sad hun for det meste på bænken og så holdkammeraterne i Herning-Ikast Håndbold klare håndbold-paragrafferne inde på parketten.

På det tidspunkt lignede ruten til tophåndbold en kompliceret blindgyde, så Michala Møller skrev kontrakt med bundholdet Holstebro Håndbold i håb om, at en mindre omvej over Vestjylland kunne sætte fut i rampelyset.

Men andres uheld kan bane vejen til succes, og lørdag aften debuterede den relativt ukendte bænkevarmer så på landsholdet i en VM-kamp og spillede i underkanten af ti minutter mod Congo.

Det 21-årige stortalent er pludselig vokset fra vraget til valgt til den allerøverste hylde.

Mange uden for håndboldens inderste snirkler skal nok have undret sig over, at den unge, etniske aalborgenser blev den udvalgte, da Jesper Jensen skulle erstatte knæskadede Mia Rej.

Fra nærmest ingenting til alting på en enkelt opringning en sen nattetime vækker opsigt, men valget hænger naturligvis tykt sammen med, at landstræneren også er boss i Team Esbjerg.

Og Michala Møller, der spiller alle tre pladser i bagkæden og dækker fornuftigt op, har brændt banerne af i dette efterår i liga og Champions League, hvor Blåvand både melder Huk og storm.

Det var Estavana Polmans seneste knæskade, der fik Jesper Jensen til at hente Michala Møller ud af kontrakten med Holstebro, så hun i denne sæson i stedet har brilleret for Team Esbjerg, som hun også gjorde det i foråret for midtjyderne – efter hun havde skrevet kontrakt med konkurrenterne …

- Blev de ikke sure i Holstebro?

- Overhovedet ikke. De var meget positive og forstod mit valg. De var glade på mine vegne, siger Michala Møller efter sin debut, hvor hun uimponeret bankede to skud af og scorede på det ene

Så er man ligesom i gang …

Hun er flyttet ind på Mia Rejs værelse og er dermed blevet makker med Rikke Iversen, der pludselig kommer farende med hæs røst, kæmpe grin og giver unge Møller en ordentlig krammer.

- Hun var virkelig været sød og god, siger Michala Møller, der flyttede hjemmefra som 16-årig for at tage på idrætsefterskolen ISI i Ikast – og aldrig vendte hjem igen. Hun blev opslugt af miljøet i det midtjyske håndbold-akademi.

- Selvfølgelig har jeg savnet mine forældre, men det er nu mest min lillebror, der er fire år yngre, jeg savner i hverdagen. Tabet af storesøster-rollen i forhold til Oliver har været det hårdeste, fortæller hun.

Vil du betegne dig selv som en hård hund?

- Ja, det vil jeg da egentlig sige, jeg er. Jeg synes, jeg er ret god til at træde ind i sådan en forsamling og vide, jeg ikke er den, der har den største rolle – men at jeg er den, der måske skal ind og løse mindre opgaver.

- Jeg vil forsøge at bidrage med alt, jeg kan i de minutter, jeg får, siger Michala Møller, der formentlig netop i disse dage er indehaver af flittigst benyttede smil i Catalonien.

Hjemme i Esbjerg har hun overskud til også lige at arbejde ca. ti timer om ugen i en bank – i Herning, hvor kæresten Mathias stadig bor. Hun ved alt om, at vejen mellem de to byer ikke er snorlige, og det er ruten til succes heller ikke.

Men en natlig telefonopringning kan ændre alt. Hvis man altså i tredje hug vågner ved en snurren fra apparatet, der var sat på lydløs natten til fredag.

- Jeg sov og hørte ikke telefonen i første omgang, men så tog jeg den, og Jesper fortalte, at han havde besluttet, at hvis Mia Rejs skade var alvorlig, så ville han kalde mig ned – og jeg ville få besked om morgenen.

- Han ringede igen, og så fik jeg travlt med at få lavet en pcr-lyntest, runde DHF’s kontor i Brøndby for at hente en kuffert med tøj og så flyve herned.

Og eventyret er først lige begyndt!