VM ramt af kæmpe corona-kaos

Blot en uge før VM fløjtes i gang i Egypten, er flere af de deltagende hold sendt til tælling af corona-pandemien. Også det danske landshold er ramt. Dog i mildere grad.

Men de mange tilfælde får ikke hverken de egyptiske værter eller Det Internationale Håndboldforbund, IHF, til at aflyse eller udskyde turneringen.

Og så er der ikke andet at gøre end at stille op, hvis man ellers kan skrabe spillere sammen til et hold.

Den danske landstræner, Nikolaj Jacobsen, er orienteret om de mange coranatilfælde på adskillige hold.

- Det er en speciel situation, men vi tager til VM, og så må vi se, hvad der sker. Der er ikke andet for.

- Der er ingen vej ud af det her?

- Nej, det er der ikke.

- Med mindre IHF pludselig aflyser?

- Det kan jeg ikke forestille mig, at de gør.

- Men hvorfor spille VM, når alt andet lukker ned?

- Det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke svare på det. Men når nogen beslutter sig for at stille op, så er vi nødt til at gøre det. Konsekvensen af at blive væk er vanvittig stor. Vi risikerer at blive udelukket i 10 år. Det vil være en katastrofe for dansk håndbold, siger Nikolaj Jacobsen, der trods alt har en fuld trup at forberede sig med.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der er ikke noget at gøre. Vi kan ikke blive væk fra VM, siger Nikolaj Jacobsen. Foto: Lars Poulsen.

Det har Tjekkiet ikke. Tjekkerne er på Færøerne for at spille EM-kvalifikationskamp, men det opgør er aflyst, fordi otte tjekkiske spillere blev testet positive ved ankomsten.

Nu er de isoleret på et hotel i Thorshavn, inden de kan sendes hjem med et privatfly. I forvejen er de to tjekkiske trænere, Daniel Kubes og Jan Filip, plus yderligere en spiller coronaramt, og derfor er tjekkernes VM-forberedelser gået i smadder.

Især er Daniel Kubes hårdt ramt, og det er tvivlsomt, om han når at blive klar til VM

- Jeg må sige, at jeg er syg. For at være ærlig, så er mit første mål at blive rask. Der er ingen grund til at tage let på sygdommen, og hvis jeg er rask om fem dage, vil det være fedt. Hvis jeg er rask om ti dage, er det godt. Hvis der går 20 dage, vil jeg være glad for at blive frisk, siger Daniel Kubes til det tjekkiske forbunds hjemmeside.

De to positive prøver blev taget den 2. januar. Forbundet oplyser ikke, om den ene træner kan have smittet den anden.

Ved VM er Tjekkiet i indledende pulje med Sverige, som også er ramt af virussen.

En enkelt spiller, Anton Lindskog fra Wetzlar i den tyske Bundesliga, blev tirsdag konstateret smittet med corona.

Han er onsdag morgen blevet sendt hjem og kommer dermed ikke med til VM. Samtidig er den øvrige svenske trup sendt i isolation, og derfor er en EM-kvalifikationskamp i Montenegro blevet udsat. Den skulle have været spillet onsdag aften.

Situationen betyder, at den svenske landstræner Glenn Solberg ikke kan samle holdet til træning i den kommende uge.

- Spillernes helbred og sikkerhed skal altid komme i første række.

- Vi vil heller ikke have kollektive træninger eller samlinger resten af ugen, men kommer til at forberede os på andre måder, siger Glenn Solberg til Sveriges Håndboldforbunds hjemmeside.

Også Danmark er som nævnt ramt af coronaen. Onsdag meldte stregspilleren og forsvarsjernet, Henrik Toft Hansen, afbud til VM. Han har længe været ramt af virussen og nåede altså ikke at blive klar i tide. I stedet glider Aalborgs Benjamin Jakobsen ind i truppen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Henrik Toft bliver svær at undvære i både forsvar og angreb. Foto: Lars Poulsen.

Alt i mens mange af de deltagende nationer slås med virussen, spillede de egyptiske værter tirsdag aften en træningskamp i Kairo mod Japan. Egypten har fra mange lande fået kritik for at ville lukke tilskuere ind til VM-kampene.

Men det er ikke en kritik, der bider på værterne. Mod Japan var der flere tusinde tilskuere i hallen, og efterfølgende roste den egyptiske sportsminister, Dr. Ashraf Sobhi, hele arrangementet.

Den egyptiske trup havde selv i december måned mere end 10 positive coronatest.

