VM ramt af voldsomt coronaudbrud: 18 positive på et hold

Hvad VM-arrangørerne frygtede allermest er blevet til grum virkelighed. Coronaen har gjort sit indtog ved slutrunden. Således er USA's trup ramt af ikke mindre 18 positive tilfælde. Holdets træner, svenskeren Robert Hedin, er selv blevet testet positiv, og kommer ikke med til USA's åbningskamp torsdag mod Østrig.

Hele den amerikanske trup opholder sig for tiden i Danmark, hvor holdet har haft træningslejr i den seneste uges tid.

Ved en lyntest mandag, var alle i truppen negative, men da de amerikanske ledere gik ind på portalen for at tjekke tidligere test, viste det sig, at 18 var positive. Robert Hedin antager, at det er en af spillerne, som er kommet til fra USA, som har bragt smitten med til Danmark. Det vides endnu ikke om de to spillere fra danske klubber i den amerikanske trup, Jakob Christiansen fra Ajax og Nicolai Weber fra KIF Kolding, er blandt de smittede.

De mange tilfælde er et kæmpe slag for håndbolden i USA, der kom med til VM på et wild card. Onsdag sender Robert Hedin 12 mand til Egypten, men blandt dem er der ingen deciderede forsvarsspillere. Der er dog en enkelt målmand, som han lakonisk siger til den norske avis Aftenposten.

Han er godt klar over, at USA ikke kommer til at spille nogen rolle ved slutrunden, men han håber på, at USA kan stille stærkeste hold ved President Cup, som er taberturneringen ved VM.

USA's landshold mødte i fredags Ribe-Esbjerg i en testkamp. Planen var desuden, at USA skulle have spillet mod SønderjyskE søndag, men den aflyste sønderjyderne af coronarelaterede årsager, skriver JydskeVestkysten.

Avisen erfarer, at et par af amerikanernes spillere var testet positive for covid-19 allerede i weekenden.

Der er også meldt om positive tilfælde i den brasilianske trup. Her er fem spillere ramt.

Danmark kommer til Egypten senere i dag i et chartret fly sammen med Norge og Sverige. Danmarks første kamp ved VM er på fredag mod Bahrain.

