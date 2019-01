VM-recepten er ligetil: Sådan skal Frankrig bankes

DANMARK er det eneste af de fire semifinalehold, som ikke har sat point til ved VM. Undervejs har det danske landshold besejret Norge og Sverige, som begge var meldt ind blandt guldfavoritterne.

I det hele taget har Danmark spillet en mere end godkendt turnering, men der er ingen grund til, at det skal stoppe her i Hamborg. Godt nok har landstræner Nikolaj Jacobsen travlt med at fortælle, at Frankrig er verdens førende håndboldnation. Det har han ret i. Men de er ikke urørlige.

FRANKRIG har ikke på samme måde som Danmark været totalt overbevisende i alle kampe. Det er ikke supermennesker, det danske hold skal op imod i den smukke arena i Hamborg.

Selv er det danske landshold ankommet til den store nordtyske by med masser af selvtillid efter de mange flotte kampe i Herning. Undervejs i turneringen har Nikolaj Jacobsen vist, at han har mange løsninger, når holdet er stødt på besværlige modstandere.

HAN har fået udviklet Magnus Landin til en forsvarsspiller i verdensklasse. Jeg har ved selvsyn set, hvordan landstræneren er gået rundt med Magnus Landin i træningslokalet og vist, hvor han skal stå på gulvet i forskellige situationer. I Kiel dækker den yngste af Landin-brødrene kun fløj. På landsholdet har han både dækket back og været den fremskudte i et dansk 5:1-forsvar, som kommer til at se mere og mere overbevisende ud.

Det er fremragende trænerarbejde, og det er fantastisk at se, hvordan Magnus Landin stadigvæk udvikler sig.

I minutterne efter sejren over Sverige i onsdags i Boxen, sagde landstræneren, at Danmark næppe var kommet i semifinalen uden Landins indsats.

DET ER store ord sagt i en følelsesladet situation. Men det er nok tæt på sandheden. Fordi Landin kan dække de to postioner, kan Mikkel Hansen og Rasmus Lauge få de pauser, der gør, at de kan blomstre i angrebet.

Vi kommer uden tvivl til at se rigtig meget til Magnus Landin i semifinalen mod Frankrig. Både som back og i 5:1-forsvaret, som skal slå det franske krydsspil i stykker.

I ANGREBET vil Nikolaj Jacobsen utvivlsomt i en periode forsøge sig med at spille syv mod seks. Hidtil i turneringen har Danmark vist skræmmende styrke i overtalsspillet. Her har Mikkel Hansen været den helt store dirigent, og det kan være det våben, der kan løse op for det fysisk stærke franske forsvar.

Det kan godt være at Frankrig som forsvarende verdensmestre er favoritter. Men hvis det som forventet bliver en tæt og lige kamp, vil et dansk syv mod seksspil meget vel blive det, der afgør kampen til dansk fordel. Det kan jeg fint leve med, selv om jeg egentlig ikke bryder mig om syv mod seksreglen.

