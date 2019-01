VM-skandale! Spanske spillere på hospitalet efter uheld

Håndbold-VM er blevet ramt af en regulær skandale, og det er gået ud over de spanske verdensstjerner.

Under en træningssession fredag aften væltede en stor LED-reklamebande i Lanxess Arena i Köln og ramte flere af de spanske spillere. Hårdest medtaget blev reservemålmand Rodrigo Corrales Rodal, der efter uheldet fik is på knæet.

Også Aitor Arino Bengoechea blev ramt af banden.

Det skriver TV2, som har en reporter på plads i Köln.

- Der skete noget. Jeg ved ikke hvorfor, men banden væltede over mig. Jeg har en smule smerter, men jeg tror, Rodrigo har mere ondt, siger Barcelona-spilleren Aitor Arino Bengoechea til TV 2 SPORT og fortsætter.

- Jeg ved ikke, hvad der skete. Lortet væltede ned over mig. Jeg håber, jeg er klar til i morgen, siger han med henvisning til kampen mod Frankrig.

Spaniens træning aflyst under opvarming. Banden langs langsiden er væltet og har ramt et par spillere. Corrales ser rigtigt medtaget ud. Flere spillere skal tjekkes på hospitalet #vmtv2 pic.twitter.com/QLAqLfnY3F — Stine Bjerre Mortensen (@StineBJorgensen) 18. januar 2019

Ifølge TV2's reporter valgte Spanien at aflyse resten af fredagens træning. Iker Romero, der er holdleder for det spanske landshold, oplyser til TV 2, at tre-fire af de spanske stjerner er blevet kørt på hospitalet, hvor de skal undersøges nærmere.

Den spanske lejr oplyser videre, at Rodrigo Corrales Rodal har store smerter i knæet, da han ikke nåede at reagere, da banden væltede ned over ham. Målmanden er tvivlsom til lørdagens nøglekamp mod Frankrig.

De nærmere omstændigheder omkring reklamebande-skandalen er fortsat ukendt.

