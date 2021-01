VM-spillers sorg: Hun døde under corona

Stor stregspiller fik sit gennembrud under VM for to år siden - så røg korsbåndet

Simon Hald har selv undgået corona, selv om sygdommen har huseret i Flensborg-lejren, men den store stregspiller fik følgerne af pandemien helt tæt på, da hans farmor fra Gistrup syd for Aalborg blev alvorligt syg.

- Jeg havde en bedstemor, som var syg i forvejen, og vi vidste godt, der ikke var lang vej igen. Hendes ønske var, at vi besøgte hende, og det gjorde vi selvfølgelig i det omfang, det var muligt. Hun døde her i starten af efteråret, fortæller den 26-årige jernmand fra Nøvling

Var det ekstra tungt ud over, at det altid er sørgeligt, når ens farmor dør?

- Altså, jeg ved godt, det lyder sådan lidt underligt, men vi var egentlig glade for, hun fik fred, fordi hun havde været syg i længere tid, og man kunne godt se, hun ikke havde det så godt, og hun var heller ikke glad i situationen. Jeg tror… Jeg tror, det var det rigtige tidspunkt, siger Simon Hald stille.

Du var vel samtidig nødt til at tage hensyn til din klub og kollegerne i Flensburg?

- Det er klart, at der var ikke noget med kram og kontakt på den måde, det lod vi selvfølgelig være med, og på sygehuset var der også nogle regler, der skulle følges og overholdes. Men corona satte heldigvis ikke en stopper for familien i forhold til at besøge bedstemor, så det var egentlig okay, siger han.

- I sommer var vi ikke så hårdt ramt af corona, og det var samtidig der, vi havde tid til at besøge hende, fordi sæsonen blev aflyst.

Simon Hald var på det tidspunkt ved at være gennem et langt genoptræningsforløb. Han fik et knald af et gennembrud på landsholdet under guldtogtet for to år siden, men i oktober 2019 ødelagde han et korsbånd under besøg på den gamle hjemmebane i Aalborg med Flensburg Handewitt.

- Det er aldrig sjovt at skulle gennem et langt forløb med sådan en skade. Det har jo taget et år ud af min håndboldkarriere, siger Simon Hald.

