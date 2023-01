VM-spillers vilde sommer: Tog 16 kg på

Norske Tobias Grøndahl gik markant op i vægt for at tilpasse sig karrieren. Men det er ingen sag, når ens mor er bager

December plejer at være god for den gennemsnitlige dansker. Der er kager, chokoladekalendere, klejner, sylte, finker, blodpølse og et par fine julefrokoster.

Regningen kommer som regel i januar, men skulle man ende med at tage tre-fire kg på, kan man altid trøste sig med, at det trods alt ikke er gået, som det gik Tobias Schjølberg Grøndahl sidste sommer.

Håndboldtalentet tog 16 kg på. På tre måneder.

Det fortæller han til NRK, der har mødt ham hjemme hos hans mor, der er bager.

Og her ligger en del af forklaringen.

- Han fulgte et strengt skema fra sin ernæringsfysiolog i Elverum. Men han åd jo hele tiden, siger mor Tonje.

Tobias var på det tidspunkt skiftet fra Haslum til storklubben Elverum - 20 år gammel.

Klar til VM

Han synes ikke selv, det var så voldsomt, som det ser ud.

- Jeg fik lidt hjælp til, hvordan jeg skulle løse det. Det var ikke så vanskeligt. For mellem de fire hovedmåltider spiste jeg to skiver brød, fortæller han.

I bund og grund handlede det bare om at fylde på hele tiden. Og det endte med at blive en vane.

- En periode holdt jeg faktisk op med at spise hele tiden. Og så styrketrænede jeg jo regelmæssigt og fornuftigt, siger han.

Og netop styrketræningen var selvfølgelig altafgørende.

Sommerens imponerende bedrift bar frugt. Tobias spillede en fremragende sæson i Meisterligaen, som den bedste norske række hedder - og endte med at blive kåret som den bedste, unge playmaker, da sæsonen var slut.

Og nu, et halvt år senere, er han blevet udtaget til sin første slutrunde med det norske landshold; VM i Sverige og Polen.