VM-stjerne forsvandt pludselig fra festen - her er forklaringen

Natten til mandag efter VM-triumfen gik den danske VM-profil Morten Olsen pludselig live på Instagram.

Til sine 25.000 følgere fik han vist, hvad der foregik i de sene nattetimer.

Mens de andre festede utrætteligt, forlod han selskabet for en stund - måske bare et par minutter og begav sig højst overraskende ned i træningscentret.

Flere fortalte, at Nikolaj Øris havde givet den mest gas til søndagens fest, men Morten Olsen og Casper U. Morten havde heller ikke holdt sig tilbage. Foto: Tariq Khan

Under seancen fik den stærke playmaker vist, at man sagtens kan lave et dødløft, selvom man lige har spillet en VM-finale.

I alt vurderer han, at han nok var væk fra holdet i fem minutter.

- Hvad gik det ud på?

- Jeg var ikke rigtig ude at træne. Det er fordi jeg har sådan en ting kørende, så da vi var ude på den ene bar der, så går jeg ned for at lave et par videoer og lave lidt 'trold' (drille, red.) med Kasper Hvidt. Så løb jeg tilbage igen og drak videre, siger Morten Olsen.

- Hvorfor kom du lige pludselig på det?

- Det vidste jeg, at jeg ville gøre, hvis vi vandt, så det var skam planlagt.

Heltene blev hyldet behørigt for VM-triumfen. Foto: Henning Hjorth

Selvom det foregik midt om natten havde mange set med på videoen og spurgt til den.

- Der var mange, der skrev og spurgte om træningen, men jeg var der måske i fem minutter. Det var mest bare for at lave sjov, og det lå lige... ah, måske ikke lige ved siden af, men jeg løb lige derned for at få lavet lidt sjov med det, og så løb jeg tilbage igen.

- Var du alene dernede?

- Ja, der var ikke et øje.

Så holdkammeraterne savnede dig vel?

- Jeg tror ikke, der var så mange, der opdagede det.

