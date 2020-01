VM-stjernen hentet ind i EM-truppen

Landstræner Nikolaj Jacobsen har foretaget en enkelt udskiftning i EM-truppen frem mod aftenens skæbnekamp mod Rusland.

Ind kommer Magnus Landin, der har været skadet hidtil, mens Barcelonas Lasse Andersson ryger ud.

Det skriver Dansk Håndbold Forbund onsdag på sin hjemmeside.

Landin, der har været ramt af en skade i foden, har af mange været savnet hidtil i turneringen, hvor det danske forsvar har været hårdt prøvet mod både Island og Ungarn.

Tirsdag sagde fysioterapeut Anja Greve til Ekstra Bladet:

- Han har jo stadig ondt i den storetå, og det vil han have i et stykke tid endnu. Der er fremgang at spore, den er øm, men fra ikke at kunne gå, kan han nu løbe – men med smerter. Han kan mærke den.

Det er den anden udskiftning, Nikolaj Jacobsen har foretaget. Tidligere skiftede han Morten Olsen ind i stedet for Jacob Holm.

Hvis Danmark skal spille sig videre i turneringen, kræver det islandsk sejr over Ungarn - og dansk sejr over Rusland.

Du kan følge begge kampe live her på sitet i aften.

