VM-stjerner enige: Danskerne fortjener det

Særligt to spillere går igen, når landsholdet skal udpege de spillere, der kommer til at feste vildest, hvis Danmark vinder VM i håndbold

Flere af de danske spillere letter på hatten over, at så mange danskere trodsede vind og vejr

Mathias Gidsel var inde på det i forbindelse med, at Nikolaj Jacobsen havde pillet ham ud for at sjuske for meget.

Og Lukas Jørgensen stemte i lidt senere:

De var ikke bare berusede over, at de igen spillede for 12.000 danske fans i Malmö Arena, de var direkte taknemmelige.

Især set i lyset af det vejr, danskerne havde trodset og tilmed passeret Øresundsbroen, selvom det ikke var uden en vis risiko for at blæse i vandet.

- Danskerne fortjener, at vi spiller en god kamp, kom det fra Jørgensen, der igen fik masser af spilletid og bankede fire bolde i kassen undervejs i den noget ensidige affære.

Lukas Jørgensen spillede en fornem kamp mod Bahrain og scorede fire mål på fire forsøg. Foto: Lars Poulsen

Og hans gamle holdkammerat i GOG, Mathias Gidsel føjede følgende til:

- Mange trodsede stormen og varslingerne. De støttede os. Vi skal være gode til at give tilbage.

Mathias Gidsel i endnu et gennembrud. Foto: Lars Poulsen

- Én ting er at være koncentreret og vinde. Men også vise det. Vi bliver mindet om, at vi er en del af noget større. Vi spiller for et helt land. Det var dejligt at se opbakningen, sagde stjernen.

En tilfreds landstræner

Simon Pytlick var enig:

- Vil gerne vinde så stort som overhovedet muligt og have den bedste målscore med videre, og vi ved, at der sidder, jeg ved ikke hvor mange tusinde, der vil se noget god håndbold. Det vil vi gerne give til dem, nu de er kommet, sagde han.

Nikolaj Jacobsen havde det utvivlsomt på samme måde, om end han ikke kom ind på det.

Han glædede sig over, at holdet langt hen ad vejen formåede at holde koncentrationen.

- Vi spiller rigtig fin håndbold og får dækket godt op. Vi brænder lidt for meget, men vi tilspiller os det, vi skal.

- Defensivt ser det rigtig fint ud, sagde den tilfredse landstræner, der grinede, da Ekstra Bladet lidt ledende fik spurgt, om ikke han var godt tilfreds med at have vundet de første to kampe med 15 mål.

- Jo, det er jeg. Der er vist ikke så meget mere at sige til det, grinede han.