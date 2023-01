VM-toget buldrer videre: Danmark banker elendig modstander

Den ene er 23 år og har de seneste par sæsoner udviklet sig til en regulær verdensstjerne.

Den anden er et år yngre, og hans status som verdensstjerne er et spørgsmål om dage.

Søndag aften viste Mathias Gidsel og Simon Pytlick, de to gode venner fra det sydfynske, at de sammen udgør en regulær drømme-duo på det danske landshold, der netop nu ligner et godt bud på en verdensmester i Sverige.

De gik forrest, da et ringe Bahrain-mandskab blev tromlet over med 36-21 i Malmö Arena, og makkerparret synes noget nær ustoppeligt, når Danmark angriber.

Gidsel er gennembrudsstærk som ingen andre i international håndbold, og Pytlick er en katalysator og spændt fjeder, der giver så meget dynamik og energi til det danske angreb, at modstanderne nærmest bakker ind i eget felt, når han kommer tordnende.

Og stakkels Bahrain skulle slet ikke have været der. De var bare ikke gode nok. Som når man tager en samling uprøvede miniputter og giver dem spilletid mod fuldvoksne mænd.

Foto: Lars Poulsen

Det første kvarter af kampen var fornærmende dårligt af Aron Kristjanssons tropper, og det var kun dårlig koncentration og tekniske fejl fra Danmarks side, der forhindrede den helt store ydmygelse.

Mest iøjnefaldende var Mikkel Hansens kiksede aflevering til Emil Jakobsen ude på fløjen, der fik Nikolaj Jacobsen til at give verdensstjernen et ordentligt fur sekunder senere. At Hansen nogenlunde samtidig tillod sig at brænde et straffekast understregede, at han ikke havde den bedste aften.

Danmark er sindssygt dygtige til at sætte angreb i gang, så snart modstanderne har sluppet bolden. Uanset om de så scorer eller fejler. Og når man samtidig har en Niklas Landin, der søndag virkelig trådte i karakter, og Pytlick/Gidsel i den anden ende, så skal det se let ud.

Man kunne have håbet, at Bahrain ville byde Danmark bare lidt op til dans, at Kristjanssons kendskab til dansk håndbold ville være en faktor, der kunne give lidt modstand, men ak.

Henrik Møllgaard måtte udgå i løbet af 2. halvleg med is på en beskadiget ankel, men forinden havde den 38-årige klassespiller fra start i stedet for Simon Hald vist, at han i den grad var veloplagt. Ved siden af Magnus Saugstrup var han i særklasse i kampens indledning.

Foto: Lars Poulsen

Først da han blev pillet ud efter 20 minutters spil, fik Bahrain gang i noget målscoring.

Men hvad gør det, når Danmark i den anden ende har Gidsel og Pytlick.

Især Gidsels snurretopsscoring til 24-12 efter 43 minutter, hvor han gjorde en modstander rundtosset og scorede sit niende mål, var verdensklasse.

Som mod belgierne skiftede Nikolaj Jacobsen markant ud undervejs. Efter pausen var der nye folk på fløjene. Hans Lindberg og Emil Jakobsen blev skiftet ud med Johan Hansen og Magnus Landin, mens Mads Mensah, Mads Hoxer (til stort bifald i øvrigt, det var hans slutrunde-debut), Jacob Holm og Lukas Jørgensen fik godt med spilletid, uden at Bahrain syntes at kunne gøre det store ved det.

Nu slog Belgien højest overraskende Tunesien tidligere på søndagen, og de kommer godt nok også til at besejre Bahrain tirsdag. Og det går nok også. Dem kommer vi ikke til at savne.

Danmark er klar til mellemrunden inden den sidste kamp mod tuneserne, og vurderet på deres spil mod netop belgierne, ligner det en ny dansk sejr. Især fordi det danske hold især efter pausen fik luget ud i de tekniske og sløsede fejl, der ellers havde været en del af før pausen.