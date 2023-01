VM-værten Sverige får has på Island og går videre som etter

Sveriges håndboldherrer mangler stadig at spille et opgør i mellemrunden ved VM, men allerede inden den sidste gruppekamp er de videre til kvartfinalerne som gruppevindere.

Det står klart efter fredagens kamp mod Island, der endte med en svensk sejr på 35-30 for øjnene af et ellevildt hjemmepublikum i Gøteborg.

Holdene skiftedes til at være toneangivende i det hæsblæsende opgør, men anført af en storspillende Andreas Palicka trak svenskerne fra i løbet af anden halvleg.

Før sidste runde er Sverige på førstepladsen med otte point i gruppe 2 og kan altså ikke længere vristes af tronen i gruppen.

Portugal er på andenpladsen med fem point efter en sejr på 12 mål over Kap Verde tidligere fredag, mens Island på tredjepladsen med et point færre end portugiserne skal bruge hjælp for at gå videre.

De dårlige nyheder begyndte allerede at tikke ind hos Island før fredagens kamp.

En af holdets bærende kræfter, Aron Palmarsson, blev meldt ukampdygtig på grund af en skade, og det øgede kravene til de øvrige profiler.

Island kom da også bagud med tre mål ad flere omgange i første halvleg, men holdet, hvis fans var i stort undertal på lægterne, åd sig ind i kampen.

Odinn Rikhardsson udlignede på en kontra efter 19 minutter, og herfra bølgede det igen frem og tilbage før den svenske pauseføring på et mål.

Temperamenterne nåede deres klimaks i begyndelsen af anden halvleg, hvor både Sveriges Andreas Palicka og Islands Ellidi Vidarsson blev udvist i en situation, hvor den svenske keeper ville sætte spillet hurtigt i gang og tog hårdhændede midler i brug.

Men begge kom ind igen, efter at de havde udstået deres straf, og særligt Palicka blev afgørende med sine mange redninger.

Det levende plankeværk var hovedårsagen til, at Sveriges forspring voksede og voksede, så spændingen reelt var forduftet, da der manglede fem minutter.

Sverige kan nu stille med reserverne i sidste gruppekamp mod Portugal uden at have noget at tabe.