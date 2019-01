VM's dårligste hold er fundet

Der venter et stort arbejde i japansk håndbold, hvis Japan skal stille et slagkraftigt herrehold til OL på hjemmebane i Tokyo om halvandet år.

Med et 29-32-nederlag til Angola i Royal Arena tabte Japan for syvende gang i lige så mange kamp ved VM, og dermed må holdet rejse hjem med en placering som nummer 24 og sidst i turneringen.

Japan var med ved VM på et wildcard fra Det Internationale Håndboldforbund (IHF), fordi japanerne ikke havde klaret at erobre en af de fire asiatiske kvalifikationspladser til turneringen.

Ved VM for to år siden sluttede Japan som nummer 22, og landets håndboldforbund hyrede derefter islændingen Dagur Sigurdsson til at føre holdet frem mod Tokyo-legene.

Sigurdsson var på det tidspunkt et af håndboldverdenens varmeste trænernavne, efter at han havde gjort et undertippet tysk landshold til europamester i 2016 og derefter ført holdet til OL-bronze i Rio.

Trods sidstepladsen og lutter nederlag er Japan sluppet for de helt voldsomme stryg ved VM. Holdet tabte "kun" med fire mål til både Spanien og Island, og det største nederlag blev 29-38 mod Makedonien.

Nu spidser det til i VM-manager: Dem skal du købe

Hele historien om Danmarks første VM på hjemmebane: Tre mål fra finalen

Se også: Det er slut: Dansk topnavn bekræfter karrierestop

Landstræneren erkender: Mine spillere er mærkede