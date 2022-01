Voldsomt irriteret landstræner

DEBRECEN (Ekstra Bladet): Selv om Danmark vandt en sikker sejr på 30-21 over Montenegro, var det langt fra en tilfreds landstræner, der efterfølgende mødte pressen. Nikolaj Jacobsen var irriteret. Mildt sagt. Han afviste dog, at han var frustreret, men han var ikke tilfreds med sit holds indsats i de sidste 30 minutter.

- Vi spiller en fin første halvleg med styr på mange ting. Vi har dog et lille udfald efter en god start. Anden halvleg synes jeg ikke, vi spiller ret godt. Vi laver alt for mange tekniske fejl. Jeg tror, vi laver 10 tekniske fejl i dag, det er noget, vi normalt laver over tre-fire kampe.

- Vi går også for meget ned i tempo i begge ender af banen, så anden halvleg er jeg langt fra tilfreds med.

- Hvad er forklaringen på det?

- Det er et godt spørgsmål. Hvad skal jeg svare på det.

- Blev det for let? Følte I, at den var hjemme.

- Jeg ved det ikke.

- Hvad sagde du så til dem?

- Det jeg lige har sagt til jer. At vi går for langt ned i tempo i anden halvleg, og at der er for mange fejl.

- Er du frustreret?

- Ikke frustreret. Vi har lige vundet med ni mål. Men jeg er træt af, at vi laver 10 tekniske fejl. Det ligner os ikke.

- Vi er mange, der har glædet os til superbagkæden med Lauge, Gidsel og Mikkel. Hvordan synes du, det gik?

- Første halvleg var langt hen ad vejen rigtig fin. Vi havde ingen problemer med at tilspille os chancer. I anden halvleg spiller vi med lidt andre opstillinger, og det gør måske også, at der kommer lidt flere fejl ind, men derfor er der ikke grund til at gå så langt ned i tempo, som vi gjorde.

- Hvor vigtigt var det for dig at få alle 16 mand i spil?

- Det er rart nok, at alle lige er inde i turneringen. Men sådan noget er ikke vigtigt for mig. For mig er det vigtigt at vinde kampene. Kan jeg bruge 16, så er det fint. Skal jeg bruge 10 til at vinde kampene, så bruger jeg 10.

- Er der noget ved anden halvleg, der gør dig urolig i forhold til at skifte ud?

- Nej. Nej. Jeg har fuld tillid til dem.

- Kom Montenegro med noget, som overraskede dig?

- Der var mange spillere, som vi ikke kunne forberede os på. Der var spillere, vi ikke havde stiftet bekendtskab med tidligere.

- Men nu er vi i gang med turneringen, og vi kan sige, at er begyndt noget bedre end ved sidste EM, (nederlag til Island i første kamp, Red.) så på den måde er det fint. Men, det er ikke det, at man brænder et skud, det kan ske for alle, det er de 10 fejl, der bekymrer mig. Dem er jeg træt af. Jeg bryder mig ikke om fejl, siger Nikolaj Jacobsen.

