Voldsomt million-tal: TV2 vandt seerkrigen

I modsætning til VM-finalen for to år siden, så var det TV2, der trak flest seere, da Danmark søndag aften vandt VM-guld med 26-24 over Sverige.

Søndagens VM-finale fik et gennemsnitligt seertal på 2.615.000 på TV 2 og DR1 tilsammen – hvilket er på niveau med VM-finalen i 2019, hvor seertallet var 2.680.000.

Da allerflest så med klokken 19.00 søndag, var der tilsammen 2.934.000 seere på TV2 og DR1. I fem minutter lige før og efter klokken 19.00 var seertallet konstant over 2,9 millioner.

I år var TV2 mest set: Godt 1,4 millioner så med på TV2, og 1,2 millioner så med på DR1 (det var omvendt i 2019, hvor 58 procent af finaleseningen foregik på DR1).

Danskerne ville have hele guldfesten med. TV2 vandt både under kampen og bagefter. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Anders Kern Boje, der er underdirektør i DR Nyheder og ansvarlig for DR Sporten, ser en afgørende faktor for seernes valg.

- Jeg har ikke været i krig med TV2, og det er heller ikke vores opgave.

- For to år siden havde vi bronzekampen. Det havde vi ikke søndag. Mange bliver der, hvor de har tunet ind. TV2 havde en fin søndag med Go’ Søndag og finalen i badminton. Det var godt fjernsyn.

- Vil du lave noget om på jeres dækning, hvis det begyndte forfra i morgen?.

- Nej. Jeg er meget glad for dem, vi havde i studiet og vores setup omkring VM. Corona har givet os nogle begrænsninger, men det har det jo for alle, siger Anders Kern Boje til Ekstra Bladet.

TV2's sportschef, Frederik Lauesen jubler over, at flest valgte hans kanal.

- Jeg er utrolig glad og stolt over, at flest har foretrukket os, og så er jeg glad for, at der var så mange danskere, der ville se håndbold-finalen enten hos os eller på DR1.

- Var jeres dækning til VM-guld?

- Ja. Jeg er meget begejstret for vores dækning, men det ville også være mærkeligt, hvis jeg mente andet. Men man skal huske, at der har været mange benspænd undervejs på grund af pandemien. Vi har selvfølgelig ikke dækket VM, som vi havde forestillet os, så jeg er glad nu, siger Frederik Lauesen til Ekstra Bladet.

I øvrigt vandt TV2 resten af aftenen stort ved at blive på guldfesten et par timer, mens DR gik til den planlagte programplan klokken 20.

Mellem klokken 20.00 og 22.00 havde TV2 i snit 997.000 seere, mens DR1 blev set af 526.000 (altså cirka det halve) i dette tidsrum. Så danskerne ville have mere guldfest efter medaljeoverrækkelsen.

Det er TV2, der har oplyst Ekstra Bladet tallene.

