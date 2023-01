Voldsomt vejr truer: Tusinder af danskere kan blive ramt

Vindstød af stormstyrke kan volde de 10.000 danskere, der i aften planlægger at tage turen over Øresundsbroen for at se Danmarks kamp mod Bahrain, trafikale problemer

Danskere i tusindvis sætter i aften kurs mod Malmö, hvor håndboldlandsholdet klokken 20:30 tørner sammen med Bahrain.

Men er man blandt de godt og vel 10.000, der planlægger at drage over Øresund søndag, så gør man klogt i at holde øje med vejrudsigten.

Ifølge vagthavende meteorolog ved DMI Lars Henriksen kommer aftenen nemlig til at byde på blæst.

- Som det ser ud lige nu, så kommer vindstyrken ifølge prognosen mellem klokken 17 og 20 til at nærme sig stormstyrke.

- Når vi kommer frem til klokken 15 i eftermiddag, så tager vinden rigtig til. Den tager til yderligere frem mod klokken 17 og klokken 18. Fra klokken 19 begynder den så at stilne lidt af igen, men stadig med kraft.

Ved Danmarks kamp mod Belgien var det danske fremmøde stort. I aften kan det afhænge af vejret. Foto: Jens Dresling

Broen kan lukke for biler

Stormstyrke er defineret ved vind på 24,5-28,4 meter i sekundet, og det kan ende med at lukke Øresundsbroen.

Det oplyser Tina Andersen, der trafikleder ved Øresundsbroen.

- Hvis den aktuelle vind kommer over 25 sekundmeter, lukker broen. Ifølge vores øjeblikkelige prognose vil den toppe på 23 meter i sekundet fra omkring klokken 17.

- Om vi kommer derop, hvor vi skal lukke, ved jeg ikke p.t., lyder det.

Ændring i togdrift

De danskere, der planlægger at tage toget for at se kampen, kan varme sig på, at der skal vind mere til, før togdriften indstilles.

Banedanmark oplyser til Ekstra Bladet, at togene mellem København og Malmö kører som normalt, men i perioden mellem klokken 14 og 18 nøjes man med et tre tog i timen - hvert 20. minut - i stedet for fire.