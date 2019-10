- Det er vores pligt at hjælpe Mikkel Hansen, hvis hoved bestemt ikke vil have godt af en flyvetur til Danmark, siger landstræneren

Nikolaj Jacobsen kunne godt have sat hårdt mod hårdt og forlangt Mikkel Hansen hjem til samlingen i næste uge. Men landstræneren har klogelig valgt at lade stjernen passe sig selv og sin familie hjemme i Paris, mens han kommer til hægterne igen.

- Det er uheldigt for os, men der er absolut ingen grund til at forlange Mikkel og Henrik Toft hjem til en samling, hvor ingen af dem er på 100 procent – og samtidig risikere at forværre skaderne med en flyvetur, ingen af dem har godt af. Det er bedre, de forkæler sig selv, deres koner og deres børn, siger Nikolaj Jacobsen.

Landstræneren kan afsløre, at nu, da de to Paris-spilleres deltagelse er aflyst, hedder hans største bekymring Morten Olsen. Den stærkt spillende playmaker døjer med en stram læg og kan blive tvunget til afbud i næste uge.

- Når Paris nu vælger rettidig omhu og beskytter deres spillere, så er der ingen grund til at tvinge dem hjem. Det kunne vi reelt godt for at lade vores behandlere vurdere og behandle dem, men når de i stedet vil have langt bedre af yderligere 14 dages pause, så er det selvfølgelig det, vi gør, siger Nikolaj Jacobsen.

Han regner med, at det er den tid, profilerne skal bruge for at blive spilleklar igen. EM-slutrunden i januar er altså ikke i nærheden af at være i farezonen.

- For 14 dage siden regnede Mikkel med, at han kunne tage hjem i næste uge, men det er altid svært med hovedskader, og når de er forsigtige i Paris, vil vi også være det, siger landstræneren.

Han har i stedet indkaldt den fynske ungtyr Lasse Møller og Aalborg-stregen Magnus Saugstrup til truppen.

- Lasse er med for at lære og suge til sig, og om han så kommer i kamp, får vi se. Det er han helt afklaret med. Jeg har indkaldt 19 mand, og da vi denne gang kun skal spille to kampe, der ikke handler om point, får vi samtidig fire værdifulde træninger. Jeg er tilfreds, siger Nikolaj Jacobsen.

Han regner med, at Mikkel Hansen er klar til aktion igen, når landskampsugen er overstået:

- Når neurologen i Paris siger, at begge spillere er klar, hvis de får 14 dages yderligere pause uden kampe, så er det det det, vi gør. Hvis vi kan hjælpe på den måde, er det vores pligt, siger landstræneren.

