Vraget Lindberg: - Jeg er enormt skuffet

Hans Lindberg har været med ti slutrunder helt tilbage fra VM i 2007, men da Nikolaj Jacobsen i dag udtog 20 mand til den trup, der efter planen skal rejse til VM i Cairo midt i januar, var ’Hans Majestæt’ ikke længere med på listen.

- Jeg er da enormt skuffet! Ingen tvivl om det. Jeg har svært ved at se, hvad jeg skulle have gjort anderledes for at overbevise Nikolaj, må jeg sige. Det kører bare derudad, jeg spiller godt, er fit og har det godt – og scorer mange mål.

Havde du set det komme?

- Nikolaj ringede i går og sagde, at han gik med de to andre (Lasse Svan og Johan Hansen), og jeg kunne jo ikke sige andet, end at jeg selvfølgelig var skuffet over og uenig i. Men det er nu engang hans job som landstræner at tage de spiller med, som han vil bruge, siger den 39-årige højrefløj.

- Jeg føler ikke, jeg kunne have gjort så meget andet. De sidste fem kampe har jeg scoret næste 50 mål, og jeg spillede en super god sæson sidste år og var toer på topscorerlisten, inden corona satte en stopper for turneringen. Jeg er i god form og føler mig godt kørende, og spiller fuld tid hver kamp.

Hans Lindberg jubler efter en af sine fem scoringer mod Island ved EM i januar. Nu er det foreløbig slut på landsholdet. Foto: Lars Poulsen

Hans Lindberg var ikke i truppen, da Danmark for kort tid siden spillede to EM-kvalifikationskampe, men fløjen havde alligevel ikke set denne udvikling komme.

- Det er helt normalt, at man bruger de lettere kampe til at køre nogle yngre ind, så jeg vil ikke sige, jeg vidste, det skulle ende sådan. Jeg havde håbet at blive en del af det, og jeg har vist, jeg har niveauet til det, men Nikolaj har valgt de to andre, så til lykke til dem.

Hvad gør så nu? Kommer igen eller siger, det var slut?

- Jeg har super stor lyst til at spille på landsholdet, og det har jeg altid haft, og så længe, jeg har det, som det er tilfældet nu, så vil jeg altid have lyst. Det er bare svært lige nu at se, hvad jeg sportsligt kan gøre for at overbevise ham. Det må jeg ærligt erkende, siger fløjen, der hamrer bolde i kassen for Füchse Berlin og stadig kan komme i spil til VM, hvis der opstår skader.

Han er klar til at tage ti Egypten i givet fald. Klub-kontrakten udløber til sommer, men evigtunge Hans fra Helsinge har mod på at forlænge.

- Jeg havde da glædet mig til VM, det er altid fedt at være sted, så jeg ærgrer mig, siger Hans Lindberg, der har været med til revl og krat siden VM i 2007 – med store skuffelser imellem.

Han kom ’kun’ med til OL i Rio som reserve, og ved VM i 2019 blev Lindberg skadet allerede i den første kamp mod Chile i Royal Arena og var væk helt frem til finalen – hvor han så til absurd stort bifald fra lægterne fik spilletid i finalen og blev en ægte og feteret del af guldfesten.

