Vred landstræner: - De burde skamme sig!

Der manglede spillere fra de nykårede tyske mestre fra Flensburg og fra de nykårede danske mestre fra Aalborg, da landsholdet mandag var kaldt til samling på Hotel Scandic i Kødbyen i København.

Og det ærgrede selvfølgelig landstræner Nikolaj Jacobsen, der skal gøre holdet klar til EM-kvalifikationskampene mod Ukraine onsdag og Færøerne søndag.

- Flensborg-drengene bliver fejret på et torv i byen, så aftalen er, at de kommer direkte til træningen i Bavnehøjhallen sidst på dagen. Jeg er sikker på, at deres tilstand er fin. De har sikkert drukket nogen øl i går, men de ved, der er træning. Jeg er dog klar over, at den ikke skal vare to timer med fuld knald på.

- Men det er synd for både Flensburg- og Aalborgspillerne, at de står i en situation, hvor de er blevet tyske og danske mestre, men ikke har tid til at fejre det. Jeg vil gå så langt som til at sige, at de, som planlægger turneringerne, de burde skamme sig. Jeg synes ikke, det er i orden, at man slutter en søndag og så skal møde direkte til en landsholdssamling om mandagen. Så har man ikke nogen forståelse for, hvad spillerne går igennem efter en lang sæson.

- Du kæmper en hel sæson. Mange begynder fra midten af juli og så kæmper du frem til midt i juni, og så får du kun seks timer til at være sammen med dine holdkammerater. Så er det slut, og man går hver til sit. Det er noget af det værste, også som hold. Det er for dårligt, at man ikke har et par dage sammen til at nyde det.

- I Tyskland kunne vi sagtens have spillet den sidste kamp i torsdags. Det er ærgerligt, at sidste runde er om søndagen, hvor alle skal afsted igen om mandagen. Det er synd for Flensburg-drengene. Jeg har ondt af dem. De skal afbryde fejringen i dag for at sætte sig i en taxa til Sønderborg, hvorfra de skal flyve til København. Det er også synd for de to fra Aalborg, at de ved guldfesten i går skulle tage hensyn til, at de skal træne i dag. Så ryger glæden lidt ved at have vundet noget. Det er ærgerligt. Programmet er alt for presset

- Mener du, at turneringerne i Danmark og Tyskland skulle være stoppet noget før?

- Ja. Det her bliver lidt af en overlevelsesuge for os. Vi skal komme så godt igennem som muligt og få de resultater, der sikrer, at vi vinder vores kvalifikationspulje. Der er nok ikke noget landshold, som er så slidt som det danske. Vi har spillere i alle topklubberne i Tyskland og Frankrig og for den sags skyld også i Danmark, siger Nikolaj Jacobsen.

De spillere, han henviser til, er Henrik Møllgaard og René Antonsen fra Aalborg og Rasmus Lauge, Simon Hald, Anders Zachariassen og Lasse Svan fra Flensburg.

Mads Mensah er i øvrigt sendt hjem fra EM-lejren med kraftige symptomer på halsbetændelse, og Mikkel Hansen har et stykke tid døjet med betændelse i den ene albue, og Paris-stjernen spiller under alle omstændigheder ikke mod Færøerne i Aalborg på søndag.

