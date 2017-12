Vred træner: Hun blev bare smadret direkte i ansigtet

SILKEBORG (Ekstra Bladet): Claus Mogensen anerkender fuldstændig, at Team Esbjerg var det klart bedste hold på dagen i pokalfinalen. Men cheftræneren fra København Håndbold er selv et stykke tid efter afslutningen på kampen rystet over det skud, der sendte hans målmand ud af kampen.

En helt fri Ida Bjørndalen traf Johanna Bundsen i panden med et tordenhug, og den svenske keeper måtte forlade hallen og transporteres hjem til isolation de kommende dage.

- De ti dårlige minutter inden pausen afgør kampen. Esbjerg stod stærkt i forsvaret, og når Sandra Toft så står en god kamp, så bliver det svært at hente mål på dem, siger Claus Mogensen.

Nedskydningen af jeres målmand – får den betydning?

- Ja, det ryster os! Vi har lige haft en målvogter og en stregspiller (Marie Tømmerbakke og Louise Svalastog), der begge har kæmpet i otte måneder med hjernerystelser, og vi ved, hvor meget de har lidt. Fra Johanna Bundsen bliver ramt så hårdt, har vi ikke rigtigt noget tilbage i os.

Det lammer hele holdet?

- Ja, det gør det.

Hun er SÅ fri – hvordan kan hun næsten ramme målmanden i ansigtet?

- Det kan jeg heller ikke svare på. Det så mærkeligt ud.

Som reglerne er nu, stanger dommerne røde kort ud, når målvogtere, der ikke rører sig, bliver ramt ved straffekast. Ellers ikke. Derfor intet kort til nordmanden i situationen.

- Det skal hun jo ikke have ifølge reglerne, fordi de siger, det kun kan gives ved straffekast. Men jeg synes, det er forkert. Hun står helt stille og har ikke en chance for at forsvare sig. Der er en, der bare lige hopper ind og skyder hende direkte midt i hovedet. Så er jeg sgu ligeglad med, om det er forsætligt eller uforsætligt – det burde bare koste et rødt kort.

For at få skytterne til at tænke sig bedre om?

- Ja, der burde være en beskyttelse af målvogteren i de situationer. Hun gør ikke noget udfald, hun står helt stiller og tager imod, da hun bliver smadret lige midt i ansigtet. Det synes jeg er forkert.

Ida Bjørndalen var selvsagt noget bekymret, selv da Johanna Bundsen kom på højkant igen. Her er de to hovedpersoner i dramaet i minutterne efter nedskydningen af den svenske keeper. Foto: /ritzau/Ernst van Norde

Ida Bjørndalen var naturligvis ked af at have sænket Johanna Bundsen:

- Jeg skal ned og se, hvordan hun har det. Jeg ramte hende virkelig hårdt, og hun så ligesom halv-væk ud. Hun var groggy. Det var selvfølgelig ikke med vilje, jeg tænkte bare, skuddet skulle sidde højt og langt, men desværre… Det er træls, men det sker desværre engang imellem. Jeg håber sådan, hun er okay, siger nordmanden med et hørligt efterfølgende suk.

Hun nåede dog aldrig at få snakket med Johanna Bundsen, der blev tilset af holdkammeraten Anne Cecilie de la Cours mor, der er neurolog. Efterfølgende blev målvogteren transporeret hjem til København i privatbil.

