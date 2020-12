Vrede over træners brøler: - Helt vildt ærgerligt

HERNING (Ekstra Bladet): Det har vakt voldsom opmærksomhed ved EM, at Ambros Martin, spansk træner for det russiske landshold, har brudt coronareglerne. Det skete lørdag aften, da han gik ud af rød zone for at hilse på et medlem af det russiske håndboldforbund.

Og der blev endda også trykket hænder, som det fremgik af TV2, der fangede optrinnet med deres kamera.

Fra flere sider er kravet, at Ambros Martin sendes hjem, men det europæiske håndboldforbund tygger stadig på sagen, som også irriterer den danske landstræner, Jesper Jensen.

- Jeg synes, det er helt vildt ærgerligt. Vi går virkelig med livrem og seler, og – det lyder voldsomt – men vi ER spærret inde, vi har ikke set nogle mennesker, vi ser ikke de andre trænere, de andre spillere. Ingen. Vi er bare os 20-25 mennesker i den danske gruppe, så derfor er det helt vildt ærgerligt, at de ikke lige holder sig til de der grænser.

Synes du, han skal sendes hjem?

- Det er ikke op til mig at vurdere. Det er sgu ikke min opgave. Jeg tror, den er rimeligt safe fra én i rød boble til en anden i rød boble, men jeg håber, han får en kraftig advarsel som minimum. Mon han så ikke kan holde sig inden for snoren næste gang?

Og så tilbage til håndbolden.

EM har vist store udsving på flere holds indsatser:

- Ja, men jeg tror ikke, det er det første mesterskab, hvor mange hold stille og roligt får lempet sig ind i turneringen. Men det er klart, at når Slovenien møder op uden at have spillet en landskamp i et år, og Montenegro måtte aflyse deres træningskampe i Holland, så har de ikke haft muligheder for forberede sig optimalt.

- Men jeg har også sagt fra start, at corona også kommer til at vise, hvor dygtig man er som hold og ledelsesgruppe, for hvis alle har de samme muligheder for at forberede sig, så er det nogenlunde lige for alle. Jeg synes, VI har været dygtige til at udnytte tiden, og det gælder både spillere, trænere og ledergruppe. Vi er rimeligt tilfredse med vores stabilitet på den baggrund.

- Vi er også tilfredse med kampen mod Montenegro. Vi havde flere kræfter end dem gennem de 60 minutter, og derfor endte vi med at vinde stort.

- Vi var også relativt rolige ved pausen. Der var nogle ting, vi ville ændre. Jeg havde allerede en følelse efter 18-20 minutter, at der var ting, jeg gerne ville have rettet til i forsvaret.

Der var meget at juble over i kampen mod Montenegro. Foto: Lars Poulsen.

- Lars Jørgensen og jeg stod og snakkede om det derude, men følelsen var også, at vi stille og roligt drænede dem for kræfter. Derfor blev vi ved med at trykke på. Og selv om vi ikke var effektive i vores andenbølgekontra, kunne vi se, at det trak kræfter ude af dem.

- Vi havde mest benzin på tanken i løbet af kampen, og derfor blev vi bare ved. Vi begyndte også stille og roligt at rotere. Vi har så mange dygtige spillere, der kan så meget, og derfor kan vi blive ved med at lægge et hårdt pres på dem i begge ender.

- Men der var ting i forsvaret, der skulle rettes. Vores venstre back Anne Mette Hansen og Kristina Jørgensen tacklede lidt for fladt. Deres højre back fik for mange straffe eller gennembrud på ydersiden. Så i anden halvleg gik vi lige et skridt længere frem og det gav ro inde i midterforsvaret hvor vi nappede nogle indspil. Desuden havde Sandra Toft to-tre vitale redninger, der gjorde, at vi kunne løbe på dem. Og så døde de på kræfterne.

- Var det også planen i pausen, at alle spillere skulle i kamp?

- Det er altid planen, at alle spillere skal i kamp. Det, at de lige får lov til at mærke banen, giver en anden rytme i truppen rent spillemæssigt, fordi de ved, at alle kan komme i kamp mod Frankrig. Det giver også noget hjemme på hotellet, hvor vi går op og ned ad hinanden.

- Alle synes, det er fedt at være en del af det. Selv om vi er mega gode holdkammerater, og alle er totalt gode ved hinanden, er vi også individualister, for ellers er man ikke nået op på det her niveau. Man er lidt træt at det, hvis man ikke kommer på gulvet. Man er her jo for at spille, siger Jesper Jensen.

