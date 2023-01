Wilbek ellevild: - Det bedste nogensinde

Den tidligere landstræner Ulrik Wilbek er begejstret over VM-opturen og kalder det danske mandskab for det bedste nogensinde. Han er klar til at følge finalen og har allerede sendt en besked til Nikolaj Jacobsen

Han følger stadig med hjemme fra sofaen.

Danmarks tidligere landsholdstræner i både herre- og kvindehåndbold Ulrik Wilbek har set alle Danmarks kampe ved VM - på nær kvartfinalen mod Ungarn.

Den missede han på grund af et byrådsmøde.

I dag er trænerlegenden nemlig borgmester i Viborg - valgt for partiet Venstre. En post, han har bestredet siden 2018.

Sådan kendte vi Ulrik Wilbek gennem flere årtier - passioneret og gestikulerende på sidelinjen. Nu er han borgmester i Viborg. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Savner én ting

Efter over fem år på posten som borgmester er der stadig én ting, Wilbek længtes efter, når han ser de danske håndboldherrer brillere ved de internationale slutrunder.

- Det eneste, jeg savner, er fællesskabet, siger Ulrik Wilbek til Ekstra Bladet dagen før Danmarks VM-finale mod Frankrig søndag aften.

- Dét at være afsted sammen med spillere og ledere. Det fællesskab er der jo ikke på samme måde i politik, må man indrømme, lyder det med et grin fra borgmesteren.

Wilbek stod i spidsen for herrerlandsholdet fra 2005 til 2014 og vandt blandt andet to gange EM-guld og to gange VM-sølv.

Med herrerlandsholdet vandt Ulrik Wilbek to EM-titler. Her i 2008 i Norge efter finalesejr over Kroatien. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- På et sportshold er man jo sammen hele tiden. Det er et tættere fællesskab, og det giver nogle relationer og noget sjov, som man ikke når at opleve i politik på samme måde.

- Nikolaj har styr på det

Efter tre årtier på håndboldens topniveau sagde Ulrik Wilbek i 2016 farvel til den sport, han har dedikeret en stor del af sit liv til.

Her stoppede han som sportschef i Dansk Håndbold Forbund. Siden har han bemærket, at der er sket en markant udvikling i håndboldspillet.

- Det er ikke længere de store, tunge spillere og gode skytter, der er de vigtigste. Jeg havde for eksempel Lasse Boesen og Lars Møller Madsen med. Nu om dage er det mere de hurtige duelspillere, for eksempel Mathias Gidsel og Simon Pytlick, siger Wilbek.

En ung Mikkel Hansen lægger an til skud. Siden har han ifølge Ulrik Wilbek udviklet sig fra en stor, stærk skytte til en mere alsidig fordelingsspiller. Foto: Jens Dige/Ritzau Scanpix

- Og se bare på Mikkel Hansen. Dengang var han også en stor og stærk skytte. I dag er han meget mere tilspiller og overbliksspiller.

Wilbek har stor tiltro til den nuværende landstræner, Nikolaj Jacobsens, trænerevner. Men af og til er det svært for den gamle taktiker ikke at undre sig over andre landsholds tilgange til spillet.

- Nikolaj har styr på det, konstaterer Wilbek.

- Men der er måske nogle af de andre landes trænere, hvor jeg nogle gange undrer mig lidt. Der er nogen, hvor det stadig foregår på en gammeldags måde, hvor man tænker ‘hold nu op, er vi ikke kommet længere?’

Det bedste nogensinde

Mathias Gidsel, Mikkel Hansen, Niklas Landin, Magnus Saugstrup, Simon Pytlick...

Selvom Ulrik Wilbek har coachet nogle af verdens bedste håndboldspillere i trænerkarrieren er han ikke i tvivl om, at det nuværende landshold er noget helt særligt.

Danmark har adskillige verdensstjerner på holdet - både gamle og relativt nye. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Det er jo outstanding. Vores volume af topspillere er tæt på vanvittig. Det er det bedste hold, Danmark nogensinde har set.

Sammen med Frankrigs hold fra 2010-2014 er Danmarks nuværende ifølge Wilbek det bedste i dette årtusinde.

Og nu venter netop Frankrig søndag aften i VM-finalen, som Viborg-borgmesteren forventer bliver meget, meget tæt.

- Allerede i dag (lørdag, red.) sender jeg en SMS til Nikolaj (Jacobsen, red.) med et 'held og lykke'. Det har jeg gjort hvert år.