Ydmygelse i pokalfinalen

Team Esbjergs håndboldkvinder var en klasse bedre end Odense Håndbold og vandt overlegent søndagens pokalfinale.

Det endte med en sejr på hele 32-21 over Odense, som i anden halvleg blev tromlet midt over. Kampen blev spillet i Esbjerg, og hjemmeholdets fans havde en fest.

Odense var egentlig godt med i starten af kampen, hvor holdene så meget lige ud.

Team Esbjergs forsvar stod stærkt i første halvleg, og især målvogteren Rikke Poulsen tog godt fra i buret med 10 redninger på 19 forsøg.

I den anden ende stod landsholdskeeperen Althea Reinhardt næsten lige så godt med 10 redninger på 21 forsøg i første halvleg.

Men Odenses angrebsspil var ikke lige så godt som Team Esbjergs i de første 30 minutter.

Odense-profilerne Mie Højlund og Lois Abbingh kunne slet ikke få skudarmene til at fungere, og især Abbingh smed mange bolde væk.

Fynboerne fulgte dog alligevel godt med Team Esbjerg og havde muligheden for at få reduceret kort før pausen, så Team Esbjerg kun ville være foran med et enkelt mål.

Men chancen blev misbrugt. I stedet drønede Team Esbjergs playmaker Henny Reistad op i den anden ende med ti sekunder tilbage og øgede til pauseføringen 12-9.

I anden halvleg kom Team Esbjerg godt fra start og udnyttede flere tekniske fejl fra Odense og bragte sig foran 15-9.

Fem minutter inde i anden halvleg tog Odense-træner Ulrik Kirkely timeout for at rette op på udviklingen i finalen, som var tæt på en afgørelse.

Team Esbjerg blev ved med at spille i højt tempo, og Odense-spillerne blev rykket tilbage i egen forsvarszone og kunne ikke stå imod.

Det blev også 20-11 til Team Esbjerg. Odense blev udspillet og havde tilsyneladende intet modtræk. Fynboerne var i frit fald.

Der var reelt ikke spænding i de sidste 20 minutter af kampen. Esbjerg spadserede resten af finalen hjem i ren opvisningsstil og vandt med 11 mål.

Det er anden gang, at Team Esbjerg er pokalmester. Det skete også i 2017.

Det var fjerde pokalfinale i træk for Odense, som stillede op som forsvarende mester. Det titelforsvar endte som en ren ydmygelse.

Tidligere søndag blev der også spillet en bronzekamp i pokalturneringen, og her vandt Herning-Ikast med 30-27 over København Håndbold.

Bronzevindernes venstrefløj Emma Friis viste strålende form og blev kampens topscorer med ni mål.