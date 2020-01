Ynkeligt - historisk ringe resultat

Nikolaj Jacobsens verdensmestre blev slået ud af EM i løbet af blot to kampe – et historisk ringe resultat

MALMØ (Ekstra Bladet): De lignede døde fisk i øjnene, da de gik til pause. Nikolaj Jacobsen rystede irriteret på hovedet, mens han med raske skridt som første mand hastigt marcherede hen over gulvet i Malmö Arena, hvor 7000 danskere i perioder havde det lige så lystigt som til en 100 års fødselsdag – men alligevel fik en lille fest ud af det.

Men EM sluttede næsten før, det var begyndt. Ynkeligt!

Danmark var ved pausen bagud 12-15 mod et russisk landshold, der målt på evner kører som en udbrændt Lada. Men med mere power i moralen end en flok danskere, der for mindre end et år siden blev hyldet som verdensmestre og håndboldens svar på en Ferrari.

Indstilling og spil blev sparket et par cru op efter pausen, og Danmark vandt dog EM’s sidste kamp over russerne med 31-28. De gik på 20-17, russerne scorede tre i rap, og tilskuerne skreg på - MORTEN OLSEN.

Han havde nemlig ikke været på banen endnu. Danmark slog et nyt hul på tre ti minutter før tid og fik dog én sejr med hjem fra Malmø. Pauvert.

Et plaster på såret? Nej, ikke rigtigt, vel? Ikke når hele kroppen er forbrændt, og stolthed og kollektivt selvværd er ramt af lammelser.

Denne reporter har siden EM i 1996 oplevet mange mistrøstige slutrunder leveret af et dansk herrelandshold. Men det er 15 år siden sidste regulære katastrofe ved VM i Portugal, og ALDRIG nogen sinde før er det sket, at et landshold er blevet sendt ud af en slutrunde efter blot to kampe!

Der er blevet arrangeret mange flugtruter i huj og hast med polske kuldampere og egyptiske kamelkaravaner hjem fra slutrunder, hvor landsholdets fly mødte DHF’s bestyrelse og sponsorer i luftrummet ca. over Paris. Men de sidste 18 år siden EM-bronze i Sverige har der hver gang været berettigede forventninger til landsholdet.

Dengang, Nikolaj Jacobsen selv var spiller, var det en størrelse, der kæmpede hårdt for bare at kvalificere sig til slutrunderne. Denne gang indtog de Skåne efter lige at have onduleret Norge og Frankrig i Metz og Paris. De kom som forsvarende olympiske mestre, verdensmestre - som verdens bedste landshold.

Desværre ikke med verdens bedste gejst, gnist og tænding. Assistenttræner Henrik Kronborg sagde det inden kampen mod russerne, da Island stadig førte over Ungarn, og der ikke var lagt i ovnen til et dansk landshold i kamp for en placering som nummer 13, 14 eller 19 ved EM.

- Vi må også sige, at der er ting i vores spil og i vores attitude, som skal være markant bedre end i de andre kampe. Det er ikke noget, der kommer af sig selv, og det skal vi være meget bevidste om, at vi skal have ændret, sagde Henrik Kronborg.

Det var ikke lige til at se, da en flok modløse spillere begyndte opvarmningen, mens ekstatiske ungarske fans jublede som rasende med Roland Mikler som et indlysende midtpunkt.

Mads Mensah shakede lige hands med klubkammeraten Alexander Petersson. Sorry mate!

- Sorry guys, sagde Gudjon Valur Sigurdsson og rystede på sit 40-årige hovede i mixedzone efter Islands sammenbrud mod Ungarn.

- Vi ramte væggen. Jeg er lidt chokeret og meget skuffet, for vi havde en stor mulighed for et godt udgangspunkt, og vi ville jo tage Danmark med os videre. De danske tilskuere var absolut fantastiske. Det var rørende at se og høre dem støtte os før og under kampen.

Vi siger tak…

’Dream, win, remember,’ lyder EM’s slogan. Når vi engang når ud i fremtiden – og Nikolaj Jacobsen siger jo, at den kommer… - så er der ikke meget godt at huske januar 2020 for. I hvert fald ikke i kombination med harpiks og medaljer!

Dette EM kan man roligt kalde en under-præstation, der vil noget. Fansene var ovenikøbet oppe at stå til sidst. De elsker det landshold!

Medlidenheden går til de mange, der har købt billet til de fire kampe i mellemrunden.

Man må håbe, de kan li’ at se håndbold…

