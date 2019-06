Håndsky FIFA-præsident i flyverskjul

PARIS (Ekstra Bladet): Selvfølgelig ankom FIFA-præsidenten som den sidste. Og straks sprang to tjenende ånder til med paraplyer, så Gianni Infantino ikke skulle få en dråbe eller to på sin skaldede isse.

Hurtigt søgte han ly bag murene på Hôtel Salomon de Rothschild i den mondæne del af Paris tæt på Triumfbuen og Champs-Élysées. Han virkede håndsky.

Selv om det har været et fantastisk fodboldår, havde den globale fodbolds førstemand ikke lyst til at dele sine tanker med offentligheden, da FIFA i går tog hul på en uge, som byder på kongres onsdag og på kvindernes VM, som indledes fredag i den franske hovedstad.

I går samledes FIFA’s styrende råd, det såkaldte Counsil, på Rothschild-hotellet, som egentlig ikke er et hotel, men snarere et historisk kongres- og spisetempel.

Med de høje mure og med den skarpt bevogtede indgang var det et oplagt sted for Infantino at gå i skjul med sine otte vicepræsidenter og de 28 øvrige rådsmedlemmer. Det er en gruppe, der mødes tre-fire gange om året på en række af verdens dyreste adresser.

Sheik Salman Al-Khalifa fra Bahrain er seniorvicepræsident i FIFA og præsident for Det Asiatiske Fodboldforbund. Han så trist ud, da han kom gående til mødet i Paris.

Det indkasserer de hver årligt 1,7 millioner kroner for plus yderligere mange tusinde kroner i rejseudgifter og diæter. Men så er de også pæne i tøjet. Alle er iklædt den obligatoriske FIFA-uniform.

Mødet i går varede en time og 20 minutter, så de nåede dårligt at få krøllet pressefolderne.

Normalt afsluttes disse rådsmøder med et pressemøde med Gianni Infantino. Men ikke denne gang. Muligvis fordi han ikke havde noget positivt at fortælle. Har det været et godt år rent fodboldmæssigt, har det til gengæld været et år på det jævne for FIFA-præsidenten.

Hans plan om at udvide VM i Qatar i 2022 fra 32 til 48 hold faldt til jorden i sidste uge. Det var fra begyndelsen en umulig tanke, men alligevel forsøgte Infantino at sælge ideen om, at Qatar kunne dele begivenheden med de nærmeste naboer, som i årevis har bekriget den lille ørkenstat.

Heller ikke planen om et udvidet Klub-VM i 2021 har for alvor fået luft under vingerne. Ganske vist har FIFA besluttet, at det skal finde sted med i hvert fald 24 hold, herunder halvdelen fra Europa, men de europæiske klubber har indtil videre meddelt, at de vil boykotte turneringen, fordi den ikke passer ind i deres kalender.

Ahmad Ahmad, vicepræsident i FIFA og præsident for Det Afrikanske Fodboldforbund, er hjemme under voldsomme beskyldninger for korruption. Måske derfor virkede han tynget, da han som en af de sidste nåede frem til mødet på Hôtel Salomon de Rothschild i byernes by.

Skete der slet ikke noget på mødet i går? Der gjorde der da. FIFA’s rådgivende råd besluttede, at Qatar skal være vært for Klub-VM, som vi kender det i dag, i både 2019 og 2020. Det er en slutrunde med syv hold, som afvikles i december.

Infantino følte som nævnt ikke selv trang til at fortælle om beslutningen. I stedet blev chefen for Qatars VM-komite, Hassan Al-Thawadi, sendt ud til pressen. Han er Liverpool-fan, meddelte han glad, og han kunne berolige de engelske journalister med, at der vil blive serveret øl i fanzonen i Qatar, når Champions League-mestrene til december drager til Doha for at repræsentere Europa.

Til gengæld var Al-Thawadi svag i spyttet, da han blev spurgt til de voldsomme problemer, Qatar har med menneskerettighederne og med de mange dødsfald blandt landets mere end en million migrantarbejdere.

Alt skal gøres bedre, sagde han. Præcis som FIFA og lederne i Qatar har sagt siden december 2010, hvor det lille land til stort set alles overraskelse fik tildelt VM i 2022. Det var foran lande som Japan, Australien og USA. Stadig et mysterium for de fleste. Men Qatar har mange penge, og korruption er et ord, som ofte høres, når talen er på VM om tre år.

