Hævet forsamlingsloft åbner for mere udendørs idræt

Flere danskere får i den kommende tid mulighed for at dyrke idræts- og foreningsaktiviteter.

Forsamlingsloftet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi hæves nemlig fra 5 til 25 personer.

Det oplyser regeringen i forbindelse med et doorstep på Christiansborg.

Regeringen og dets støttepartiet, SF, De Radikale og Enhedslisten, er enige om en gradvis genåbning af samfundet.

Eksperterne havde anbefalet, at loftet blev hævet fra 5 til 20, men partierne er altså blevet enige om at gå videre end det.

Forsamlingsloftet blev sænket i begyndelsen af januar, i en periode hvor der dagligt blev registreret mere end 1000 smittede med coronavirus.

Siden er antallet af dagligt smittede faldet, og det samme er antallet af indlagte på de danske hospitaler.

DIF har appelleret til, at idrætten skulle med i den første genåbningsfase - særligt for at styrke trivslen blandt børn og unge.

I sidste uge fulgte Dansk Ride Forbund, Dansk Håndbold Forbund og Dansk Svømmeunion trop og påpegede i et fælles opråb, at forbundene oplever faldende medlemstal.

Mens den organiserede idræt har haft det svært under den seneste tids coronarestriktioner, har den professionelle sport været undtaget.

Således har det været muligt at gennemføre eksempelvis fodbold-, håndbold- og ishockeykampe på eliteniveau.

Til gengæld skal sportsbegivenhederne afvikles uden tilskuere, og det er der ikke lagt op til at lempe i partiernes aftale om den indledende fase af genåbningen.

Af aftaleteksten fremgår det, at de restriktioner, som ikke lempes i denne omgang, forlænges til og med 5. april.

Det betyder, at der tidligst i april åbnes for indendørs idræts- og foreningsaktiviteter, og dermed vil blandt andet svømmehaller og fitnesscentre fortsat være lukkede i den kommende periode.