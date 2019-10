Hævnlysten Platini vil have sin trone tilbage

Kongen er tilbage.

Fire års karantæne fra al fodbold på grund af korruption er overstået i denne uge.

Og ingen skal være i tvivl om, at Michel Platini igen vil gå efter magten i internationale fodbold.

Som stjernen i Juventus fik han af naturlige årsager tilnavnet kongen. En titel han bar med sig videre til den sportspolitiske verden, hvor han som den første tidligere fodboldspiller nåede til tops som præsident i UEFA.

Der stoppede hans ambitioner ikke. Han ville være konge af verdensforbundet FIFA, og det var han blevet, hvis han ikke i 2015 blev fældet i en korruptionssag sammen med Sepp Blatter.

Sagen har sit udspring i en betaling på omkring 13,5 millioner kroner, fra Blatter til Platini i 2011.

Straffen nedsat

Pengene skulle angiveligt være betaling for konsulentarbejde, som Platini udførte for Blatter og FIFA i årene fra 1998 til 2002.

Tidspunktet for udbetalingen af pengene faldt sammen med, at Platini ihærdigt støttede Blatter, der skulle genvælges som præsident for FIFA. Det lykkedes til fulde.

Artiklen fortsætter under billedet...

Så tætte var Blatter og Platini. Her fra Blatters genvalg som FIFA-præsident i 2015. Få dage efter trak Blatter sig fra posten. Foto: Ritzau Scanpix

Platini og Blatter har hele tiden erklæret sig uskyldige. Oprindeligt blev Platini udelukket i seks år, men ved den internationale sportsdomstol, CAS, blev straffen nedsat til fire år. Heller ikke det forstod Platini noget af.

- Jeg noterer mig CAS’ beslutning, men jeg oplever den som dybt uretfærdig. Beslutningen påfører mig en straf som, helt tilfældigt, forhindrer mig i at stille op til det næste præsidentvalg i FIFA.

Løb fra aftalen

Det seneste halve år har Platini i en række interview meddelt, at han vender tilbage til fodbolden. Han holder fast i, at han blev fældet af en flok idioter, som havde lavet komplot for at forhindre ham i at blive præsident for FIFA.

Deltagerne i komplottet skal angiveligt havde været medarbejdere i den schweiziske anklagemyndighed og personer internt i FIFA.

Selv om hans karantæne er udløbet, er Platini stadig under efterforskning hos schweizisk og fransk politi.

Det handler blandt andet om hans rolle i det spil, der førte til, at Qatar højst besynderligt sikrede sig VM i 2022.

Fodboldverdenen ville have set anderledes ud, hvis Michel Platini 2. december 2010 havde gjort det, han havde aftalt med FIFA’s daværende præsident Sepp Blatter.

Den dag skulle FIFA’s eksekutivkomite stemme om hvilke lande, der skulle have VM i 2018 og 2022. Aftalen mellem FIFA’s præsident og UEFA’s præsident var klar: Rusland skulle have 2018 og USA 2022.

Platini har tidligere indrømmet, at han forud for afstemningen havde fortalt amerikanske ledere, at han ville stemme på USA.

I sidste ende stemte han på Qatar. Det gjorde han efter et møde i november 2010 med den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy og Qatars nuværende emir, Tamin Al-Thani, i Élysées-Palæet i Paris.

Artiklen fortsætter under billedet...

Qatars Emir, Tamin Al-Thani var med til mødet med Platini og den franske præsident. Foto: Ritzau Scanpix

- Sarkozy bad mig ikke om at stemme på Qatar, men jeg vidste, hvad der ville være det rigtige at gøre, sagde Platini.

Et klart politisk valg, og efterfølgende fik Platinis søn et godt betalt job i en af Qatars investeringsfonde.

Qatar var det mindst egnede land blandt ansøgerne, men når den lille slavestat alligevel løb med VM, kan det skyldes to årsager: Korruption og politisk indblanding. Sarkozy var vild efter at få Qatar til at investere i Frankrig, og det lykkedes.

Investerede i Frankrig

Blandt andet overtog sheikerne Sarkozys favoritklub, PSG, og gjorde den til en af verdens rigeste klubber. Qatar købte desuden franske jagerfly og investerede i øvrigt milliarder af kroner i Frankrig.

Artiklen fortsætter under billedet..

Platini og Zarkozy stikker hovederne sammen ved en PSG-kamp på Parc des Princes i Paris. Foto: Ritzau Scanpix.

Ni år efter afstemningen blev Platini en tidlig morgen i juni i år hentet af fransk politi og ført til Centralkontoret for bekæmpelse af korruption. Han blev sigtet for korruption, da Qatar sikrede sig VM-slutrunden.

Tidligere i denne uge sagde Platini til nyhedsbureauet AP, at han ikke blev arresteret, men at han blev afhørt om Blatter, FIFA’s tv-rettigheder, Qatar og PSG.

Også den afhøring mener Platini er en del af komplottet imod ham. Han forventer da heller ikke at blive dømt, og derfor vil han nu arbejde på sit comeback til fodbold. Spørgsmålet er blot, hvor han kan finde en ledig trone. Men her er et bud på hans muligheder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Platini og FIFA

I næste måned udgiver Michel Platini en bog om sit liv som sportspolitiker. Bogen kan meget vel blive startskuddet til hans egentlige comeback.

Når man analyserer hans udtalelser gennem de seneste måneder, er der næppe tvivl om, at drømmen er at blive præsident for FIFA.

Her residerer Gianni Infantino, som tidligere var Platinis generalsekretær i UEFA.

Da Infantino blev valgt som præsident for FIFA, var der mange, der mente, han blot skulle holde stolen varm, indtil Platinis karantæne udløb.

Men i dag er der kold krig mellem parterne. Platini anser i dag Infantino som en modspiller.

Infantino har da også i den grad levet sig ind i rollen som FIFA-præsident. Han blev genvalgt uden modkandidater tidligere i år, og det betyder, at der først er valg til posten i 2023.

Til den tid vil Platini være 67 år, men høj alder er nødvendigvis ingen hindring i international fodbold.

For at kunne stille op til valget i 2023, skal Platini først betale FIFA den bøde på godt 400.000 kroner, han blev idømt i forbindelse med sin karantæne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Platini og UEFA

Platini har været præsident for UEFA i otte år, og om nogen var han med til at udvikle Champions League.

Men har han lyst til at vende tilbage, og er det en mulighed?

Til den franske avis, L’Equipe, har han stort set udelukket at gå efter præsidentposten i UEFA.

– Fra min kone har jeg lært, at vi ikke skal gå tilbage. Man kan ikke genopleve den samme kærlighedshistorie to gange. Det lukker nogle døre, blandt andet dem til UEFA, sagde Platini.

Til gengæld kan han muligvis danne en alliance med UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin.

Platini og Ceferin har det til fælles, at de ikke bryder sig om FIFA’s præsident, Gianni Infantino. Og hvis franskmanden skal vende tilbage med et brag, er det mest sandsynligt, han går efter præsidentposten i FIFA. I det tilfælde får han brug for Ceferin og UEFA’s støtte.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ceferin og Infantino har et mildest talt anstrengt forhold. Det kan komme Platini til gode i et fremtidigt magtspil. Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Platini og Frankrig

I sit første større interview efter udstået karantæne siger Platini til AP, at han holder alle muligheder åbne.

Han går dog selv opmærksom på, at det næste valg til topposterne i FIFA, UEFA og det franske fodboldforbund ligger flere år ude i fremtiden.

Det er første gang, han selv bringer posten som præsident for det franske forbund på banen. Her residerer 77-årige Noël Le Graët, som også har en plads i FIFA’s bestyrelse, det såkaldte Council.

Det franske forbund afholder præsidentvalg i december 2020, og Le Graët ser absolut ikke Platini som sin efterfølger. Deres forhold er frostkoldt, fordi Platini ikke mener, han har fået støtte fra sin landsmand.

Le Graët har endnu ikke besluttet, om han vil gå efter en ny periode. Hvis han ikke gør det, nævner han Didier Deschamps som en mulig afløser.

Tre af de største. Nej til stoffer står der på Diego Maradona og Michel Platinis trøjer. Det har Maradona ikke efterlevet. I midten finder vi Pelé, den eneste uplettede af et trekløver, som i årtier underholdt en hel fodboldverden. Foto: Lionel Cironneau/AP

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Platinis blå bog

Michel Platini er født i Jæuf i Frankrig 21. juni 1955.

Spillede i Nancy, Saint-Étienne og Juventus. I sidstnævnte klub sammen med Michael Laudrup. Platini scorede 224 mål i 432 kampe.

72 landskampe for Frankrig 1976-1987. 41 mål. Vandt EM i 1984.

Nåede også en enkelt landskamp for Kuwait i 1988. En venskabskamp mod Sovjetunionen.

Tre gange kåret som verdens bedste fodboldspiller.

Træner for det franske landshold 1988-1992.

Præsident for UEFA 26. januar 2007-21. december 2015.

Vicepræsident for FIFA 2007-2015

